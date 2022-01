Tässä oikeat vastaukset Hannu Mänttärin automerkkejä arvuutelleeseen kuvavisaan

Huippusuosittu arvoituskimara oli vaikea, mutta keräsi hurjan määrän vastauksia

Aamulehden graafikko Hannu Mänttäri sai jouluna lukijoiden aivonystyrät todella hyrisemään. Tarjolla oli perinteinen kuva-arvoitusten kimara, tällä kerralla aiheena olivat automerkit.

Kisa saattoi olla jopa tavallista vaikeampi, sillä nyt vaadittiin hoksottimien lisäksi todellista erityistietämystä. Hyvin olivat kumipyöräiset kuitenkin visailijoiden hallussa, oikein osattiin niin Stutzit, Polestarit kuin Panharditkin.

Vastauksia tuli sähköpostissa ja perinteisenä kirjepostina yli 600 kappaletta., mikä kolkuttelee kaikkien aikojen ennätystä.

Arvoimme oikein vastanneiden kesken viisi Finnkinon elokuvalippupakettia. Voittajat ovat Heli Meronen, Sari Villilä, Sami Silventoinen, Susanna Kantelinen ja Tiina Loppinen.

Kuva-arvoitus Oikeat vastaukset 1. Volga 2. Packard 3. Scania 4. Kia 5. Ford 6. Wartburg 7. Bedford 8. Hudson 9. Holden 10. Aston Martin 11. Smart 12. Mercury 13. Morgan 14. Lincoln 15. Rolls-Royce 16. Alfa Romeo 17. Daihatsu 18. Nissan 19. Dodge 20. Cadillac 21. Pobeda 22. Abarth 23. Panhard 24. Koenigsegg 25. Maybach 26. Citroën 27. Edsel 28. Rover 29. Mack 30. Audi 31. Saab 32. Spyker 33. Mercedes-Benz 34. Range Rover 35. Fiat 36. Tata 37. Sisu 38. Plymouth 39. Škoda 40. Tatra 41. Lister 42. Daimler 43. Lancia 44. Lada 45. Tucker 46. Subaru 47. Volvo 48. Honda 49. Rambler 50. Lotus 51. Opel 52. Bugatti 53. DeSoto 54. Toyota 55. Jaguar 56. Zastava 57. Austin 58. Peugeot 59. Renault 60. Leyland 61. Talbot 62. Cupra 63. Triumph 64. Porsche 65. Kaiser 66. Jeep 67. Hyundai 68. Lexus 69. Maserati 70. Simca 71. Ferrari 72. Shelby 73. Man 74. Mazda 75. Stutz 76. Polestar 77. Tesla 78. Hillman 79. Borgward

Korjaus 15.1.2021 kello 7.59: Tekstissä oli aiemmin maininta, että nelipyöräiset olivat visailijoilla hyvin hallussa. Mukana on linja- ja kuorma-autoja, joissa pyöriä on useampi. Juttuun on korjattu termiksi kumipyöräiset.