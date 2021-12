Kuinka hyvin tunnet Puolustusvoimien ajoneuvot ja aseet? – Testaa Aamulehden visassa, oletko korpraali vai kenraali

Puolustusvoimat saapuu itsenäisyyspäivänä Tampereelle raskaalla kalustolla. Ohimarssiin osallistuu 56 ajoneuvoa, 12 ilma-alusta ja 30 hevosta. Aamulehden visassa voit testata, kuinka hyvin tunnet Ratinassa esiteltävää armeijan kalustoa.

Muun muassa nämä armeijan ajoneuvot ja aseet ovat mukana Aamulehden tunnistusvisassa. Voit testata tietosi tässä jutussa. Visassa on yhteensä 26 kuvaa armeijan kalustosta.

Tampere on itsenäisyyspäivänä perjantaina 6.12.2019 koko valtakunnan huomion keskipisteenä, kun Puolustusvoimien massiivinen paraati panssarivaunuineen valtaa kaupungin.

Paraatiin osallistuu joukkoja eri puolustushaaroista ja muun muassa Rajavartiolaitoksesta ja maanpuolustusjärjestöistä. Paraatikatselmus on kello 11.30 alkaen Ratinan stadionilla ja ohimarssi Tampereen valtatiellä kello 13. Kalustonäyttely on Ratinanniemessä kello 9–15.

Aamulehti näyttää tapahtumat suorassa lähetyksessä osoitteessa aamulehti.fi/live.

Ohimarssiin osallistuu noin tuhat henkilöä, 56 ajoneuvoa, 12 ilma-alusta ja 30 hevosta.

Testaa Aamulehden visassa, kuinka hyvin tunnistat Ratinassa mukana olevat ajoneuvot, aseet ja muun kaluston.

Kalusto Nämä ainakin esillä Kalustonäyttelyssä ovat esillä muun muassa: Panssarihaupitsi K9 Moukari Taistelupanssarivaunu Leopard 2A6 Rynnäkköpanssarivaunu BMP-2MD Ilmatorjuntaohjus 12 (ITO12) NASAMS II FIN (ohjuslavetti) Raivaamispanssarivaunu Leopard 2R Kuljetuspanssariajoneuvo XA-360 Kuljetuspanssariajoneuvo SISU XA-185 Kenttäkanuuna 155 K 98 Rynnäkköpanssarivaunu CV9030 Ilmatorjuntaohjus 15 (ITO15) Ilmatorjuntapanssarivaunu 90 Marksman Kranaatinheitinpanssariajoneuvo XA-361 Raskas partioajoneuvo RG32M Raskas raketinheitin 298 RSRAKH 06 Minilennokkijärjestelmä (MUAS) Raivaamisrobotti Teodor Keskiraskas sammutusajoneuvo Keskivalvontatutka KEVA2010 Maalilennokki QinetiQ Jet Banshee 80 Maalilennokki AT 04 Miinanetsijä ROV-E (Seafox) Meritorjuntaohjuslavetti Pohjamiina PM04 Herätemiina PM16 Sähkömekaaninen merimiina S43–55 Sähkömekaaninen merimiina S58 Lisäksi ohimarssin ylilennoissa on mukana Maavoimien NH90-kuljetushelikoptereita ja Hughes MD500-kevythelikoptereita sekä Ilmavoimien F/A-18 Hornet-monitoimihävittäjiä ja Hawk-suihkuharjoituskoneita.

Oikaisu 5.12.2019 kello 10.13: Korjattu visasta kaksi nimivirhettä. Visassa on mukana maalilennokki MALE97, ei maalilennokki AT 04. Sisu 8x8 suojattu sammutusauto oli visassa aiemmin virheellisesti nimellä keskiraskas sammutusajoneuvo MR533. Oikaisu 7.12.2021 klo 10.10: Visan neljännessä kuvassa on ilmatorjuntapanssarivaunu Leopard 2 Marksman, ei ilmatorjuntapanssarivaunu 90 Marksman.