Nuorten naisten iho­syövät huolettavat nyt lääkäreitä – Melanooma­luomi on ”ruma ankan­poikanen”, joka erottuu muista

Nuorilla naisilla todetaan melanoomaa enemmän kuin nuorilla miehillä. Syyt liittynevät eroihin käyttäytymisessä.

Luomiaan on hyvä tarkkailla säännöllisesti. Muista luomista erottuvaa tai ulkonäöltään muuttuvaa luomea kannattaa näyttää lääkärille.

Nuoret naiset näyttävät sairastuvan ihosyöpään useammin kuin nuoret miehet. Alle 50-vuotiailla naisilla ihosyöpää todetaan tilastojen mukaan kaksi kertaa enemmän kuin nuorilla miehillä, ja alle 35-vuotiaista melanoomatapauksia on lähes pelkästään naisilla.

Vanhemmissa ikäryhmissä tilanne on päinvastainen: yli 70-vuotiailla miehillä melanooman esiintyy samanikäisiin naisiin verrattuna lähes nelinkertaisesti.

Tiedot selviävät Päijät-Hämeen hyvinvointialueella toimivan Harjun terveyden aineistosta. Datassa on mukana 136 000 alueen asukkaan tiedot ja se edustaa kohtalaisesti koko Suomen tilannetta.

Tilastoissa kaikki melanoomatapaukset näyttävät viime vuosina vähentyneen. Syynä on todennäköisesti se, että diagnoosit viivästyivät koronapandemian takia.

Pidemmällä aikavälillä melanooma on Suomessa ja maailmanlaajuisesti lisääntynyt. Tietoisuus sairaudesta ja uv-säteilyn riskeistä on myös kasvanut merkittävästi.

Suomessa todetaan vuosittain noin 1 700 uutta melanoomatapausta: Syöpärekisterin mukaan vuonna 2021 melanoomaan sairastui 981 miestä ja 798 naista. Vanhempien miesten sairastavuus selittää miesten suurempaa lukua.

Potilaiden eloonjäämisennuste on yli 90 prosenttia viiden vuoden kuluttua melanooman toteamisesta. Alle 30-vuotiailla melanooman kuolemanriski on laskettu olevan nolla.

”Melanoomaan kuolleet nuoret potilaat ovat harvinaisia yksittäistapauksia”, kertoo ihotautilääkäri Timo Ruohoalho Husin Iho- ja allergiasairaalasta.

Huoli ihosyövän lisääntymisestä naisilla on tullut esiin myös kansainvälisissä tutkimuksissa. Niiden mukaan alle 50-vuotiaiden melanoomaan sairastuneiden naisten osuus on ollut samanikäisiä miehiä suurempi.

Mutta miksi suomalaisten nuorten aikuisten joukossa melanoomaa esiintyy lähinnä naisilla?

Ruohoalhon mukaan kysymys on monimutkainen, eikä pelkästään lääketieteellinen.

” Koulutetut naiset matkustelevat, surffaavat, purjehtivat ja golfaavat, eli harrastavat lajeja, joissa uv-altistus on iso.

Voi olla, että Suomessa nuoret naiset ovat taipuvaisempia ruskettamaan ihoaan enemmän kuin nuoret miehet. Ihon toistuva palaminen etenkin lapsena, runsas aurinkoaltistus ja solariumin käyttö lisäävät luomia ja melanoomariskiä.

Hormonaaliset syyt eivät Ruohoalhon mukaan selitä naisten herkempää sairastavuutta, sillä estrogeeni voi jopa hillitä melanooman kasvua. Ruohoalho korostaakin, että syyt liittyvät todennäköisemmin käyttäytymiseen ja kulttuuriin.

Ympäristöön ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät voivat biologisten tekijöiden lisäksi selittää sukupuolten väliset erot melanoomatapauksissa, kerrotaan myös International Journal of Women's Dermatology -tiedejulkaisussa ilmestyneessä tutkimusartikkelissa.

Naisilla melanooma löytyy useammin raajoissa, kun taas miehillä melanooma ilmaantuu useammin vartalolle. Syynkin voi päätellä: naiset käyttävät hihattomia paitoja, sortseja ja hameita, kun taas miehet saattavat olla kovassa auringonpaahteessa kokonaan ilman paitaa.

Ruohoalhon mukaan melanooman esiintyvyydessä näkyvät myös kulttuurierot. Suomessa melanoomaa on ollut aiemmin enemmän ulkotyötä tehneillä matalasti koulutetuilla miehillä. Nykyisin hyvin suuri osa ihosyöpäpotilaista harrastaa ulkolajeja auringossa. Amerikkalaistutkimuksissa näkyy, kuinka tapaukset ovat lisääntyneet erityisesti koulutetuilla naisilla.

Ruohoalho arvelee sen johtuvan paremmin koulutettujen naisten elämäntavasta, mikä näkyy Suomessakin: he matkustelevat, surffaavat, purjehtivat ja golfaavat, eli harrastavat lajeja, joissa uv-altistus on iso.

Keskimäärin naisilla on miehiä parempi immuniteetti myös syöpiä vastaan. Naisilla diagnoosi tehdään usein varhaisemmassa vaiheessa, jolloin taudin ennuste on parempi. Silti vaikka miehen melanooma huomattaisiin yhtä aikaisin, on kuoleman riski selvästi suurempi kuin naisilla.

Melanoomaa löydetään Ruohoalhon mukaan nykyään paljon myös siksi, että syöpädiagnooseja tekevät patologit toteavat herkästi luomen melanoomaksi.

”Jos diagnostiikassa vähänkään herää epäilys, diagnoosiksi annetaan melanooma”, Ruohoalho sanoo.

Samalla hänen mukaansa saatetaan liikkua jo ylidiagnosoimisen rajalla, koska yhtään ihosyöpätapausta ei haluta jättää piiloon.

”Vaikka luominäytteiden diagnostiikassa käytetään nykyisin apuna tarkkoja vasta-ainevärjäyksiä, on melanoomalle tunnusomaisten pigmenttisolujen muutosten tunnistaminen yhä ihmissilmän varassa ja on subjektiivista ja siksi aina virhealtista" , Ruohoalho kertoo.

Naiset tulevat miehiä herkemmin lääkärille näyttämään luomiaan, jos ne herättävät huolta, Ruohoalho kertoo.

Ihosyöpä voidaan yleensä havaita tarkastelemalla ihoa silmämääräisesti. Ruohoalho kutsuukin melanoomaluomea ”rumaksi ankanpoikaseksi”, joka selvästi erottuu muista iholla olevista luomista.

Jos luomi toistuvasti vuotaa verta, muuttaa väriään tai kasvaa, kannattaa sitä tulla näyttämään lääkärille, Ruohoalho neuvoo. Ihan kaikkia luomia ei kuitenkaan kannata melanooman pelossa poistaa.

”Melanooma on yleensä uusi ja muita luomia tummempi ja nopeammin kasvava luomi. Joskus se kuitenkin on vain vanha, yhtäkkiä kasvamaan alkanut luomi tai kasvava punoittava läikkä tai kyhmy iholla", Ruohoalho sanoo.

Veitsi eli leikkaushoito on paras täsmälääke pinnalliseen melanoomaan, joka ei ole vielä levinnyt muualle. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ihosyöpä diagnosoidaan ja leikataan pois, sitä parempi on sen ennuste. Toisaalta mitä paksummaksi melanooma ehtii Ruohoalhon mukaan kasvaa, sitä suurempi on etäpesäkkeiden riski.