Lääkeviraston yllätyspäätös 15-kertaisti nikotiinipussiyrittäjän myynnin – Uusi suosikkipäihde ei saa lääkäreiden suositusta

Nikotiinipussien myynti moninkertaistui Suomessa, kun niitä ei luokiteltu enää lääkkeiksi. Lähiaikoina nikotiinipussit luokitellaan todennäköisesti tupakkatuotteiksi. Kysyimme ylilääkäriltä, onko nikotiinipussi terveellisempää kuin nuuska.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vapautti nikotiinipussien myynnin huhtikuussa 2023. Fimean aikaisemman arvioinnin perusteella vahvimmat nikotiinipussit rinnastettiin reseptilääkkeiksi, eikä niitä saanut tuoda maahan ilman lääkereseptiä.

Kun myynti vapautui, nikotiinipussien menekki nousi valtavasti. Kotimainen nikotiinipussiyrittäjä Timo Nurminen sanoi, että Fimean päätös yllätti kaikki.

”Meillä myytiin varasto melkein viikossa loppuun”, Nurminen sanoo.

Mikä? Nikotiinipussi Nikotiinipussi on nikotiinia ja maku-, makeutus- ja täyteaineita sisältävä annospussi, jossa ei ole tupakkaa. Sitä käytetään asettamalla pussi ylähuulen alle. Suurin osa nikotiinista imeytyy suun limakalvon kautta verenkiertoon.

Nurmisen yritys Valo Sweden myy Ruotsissa valmistettuja nikotiinipusseja Suomessa eri jälleenmyyjille kuten kauppiaille, baareihin ja kioskeihin.

”Niitä on myyty ja tilattu etukäteen ennätysmäärä, lähes 15-kertaisesti entiseen verrattuna.”

Nurmisen mukaan Suomessa nikotiinipusseilla on ollut harmaan talouden markkinat, kun taas muissa Pohjoismaissa niitä on saanut ostaa kaupasta kuten tupakkaa.

Nyt kulutustuotteita

Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettuja nikotiinipusseja on myyty apteekeissa, kioskeissa ja kaupoissa samaan tapaan kuin nikotiinipurukumia ja nikotiinilaastareita. Näissä nikotiinipusseissa on ollut 2 tai 4 milligrammaa nikotiinia. Tätä vahvempien annospussien ostaminen on vaatinut Suomessa lääkereseptin.

Fimean uusi arvio muutti tullin käytäntöjä. Ennen uutta arviota tulliviranomaiset olivat takavarikoineet laittomasti maahantuodut nikotiinipussit ja aloittaneet tarvittaessa esitutkinnan maahantuonnista.

Kun Fimea ei enää luokitellut nikotiinipusseja lääkkeiksi, tullissa niihin alettiin suhtautua kuin mihin tahansa tavaraan. Nikotiinipussien tilaaminen netistä ja tuominen matkalta mukaan Suomeen muuttui lailliseksi, ja lääkereseptiä ei enää tarvittu. Esimerkiksi S-ryhmä alkaa myydä nikotiinipusseja tällä viikolla myymälöissään.

Tupakkalain muutos tiedossa

Nikotiinipussien tuontiin ei myöskään liity mitään määrä- tai vahvuusrajoituksia, toisin kuin moniin tupakkatuotteisiin. Fimean luokittelun muutos ei tosin koske myyntiluvan saaneita lääkkeitä, jotka on tarkoitettu esimerkiksi tupakasta vieroittautumiseen.

Nikotiinipusseista säädellään todennäköisesti jatkossa tupakkalaissa. Sosiaali- ja terveysministeriössä on jo aloitettu tupakkalain muutoksen valmistelu. Muutosta valmisteleva työryhmä on ehdottanut, että nikotiinipusseista säädettäisiin samoin kuin perinteisestä tupakkaan sisältävästä nuuskasta.

Vahva nikotiini addiktoi voimakkaammin

Nikotiinipussien myyjät markkinoivat tuotteitaan netissä väitteellä, että niiden käyttö olisi haitattomampaa kuin nuuskan.

Kysyimme Taysin keuhkosairauksien vastuualueen apulaisylilääkäriltä Kirsi Laasoselta nikotiinipussien ja nuuskan terveysvaikutusten eroista.

Laasonen sanoo, että hän ei ole nähnyt tutkimuksia, joissa olisi näyttöä siitä, että nikotiinipussit olisivat terveellisempiä. ”Tällaista väitettä en menisi laittamaan mihinkään, enkä halua edes spekulointia siitä”, Laasonen painottaa.

”Niissä molemmissa on nikotiinia, ja nikotiini on itsessään terveyshaitta. Ainakin nykyisissä nikotiinipusseissa on vahvaa nikotiinia, joka addiktoi voimakkaammin. Nikotiinin vahvuus vaikuttaa siihen, millaisia vaikutuksia se aiheuttaa elimistössä ja kuinka nopeasti riippuvuus kehittyy.”

Laasonen muistuttaa, että nikotiini vaikuttaa kuitenkin monella tavalla verisuoniin, ja siitä aiheutuu pitkäaikaisvaikutuksia. Riippuvuudesta tulee joka tapauksessa terveyshaitta.

”Aikaisemmin nikotiinipussit olivat käytössä lääkkeinä, mutta siinä oli se ajatus, että niitä käytettiin vain määrätty aika, ja ohjeistetusti kevennettiin annostelua. Kun näitä käytetään vapaasti nuuskan tapaan, se käyttö voi olla ihan toisenlaista. Ja kun käyttö jatkuu, siihen tulee riippuvuus, ja sitten haitatkin lisääntyvät.”