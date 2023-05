Nyt oireilevat myös ne, joille siitepöly ei yleensä aiheuta tukalaa oloa. Allergialiiton asiantuntija Katariina Ijäs neuvoo helppoja kotikonsteja, joiden avulla oireista kärsivä voi helpottaa oloaan.

Kuinka paha siitepölyallergikkojen tilanne on Pirkanmaalla juuri nyt, Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs?

”Pirkanmaalla ilmassa on runsaasti tai jopa erittäin runsaasti koivun siitepölyä. Ihan eteläisessä suomessa myös heinät ovat aloittelemassa kukintaa, joten myös heinän siitepölyä voi esiintyä jonkin verran.”

Onko tässä keväässä jotain poikkeuksellista?

”Kulunut kevät on ollut monelle hankala. Ensin kuiva ja lämmin huhtikuu aiheutti ongelmia runsaasti pölisevän katupölyn takia. Viime kesä oli otollinen koivuille. Ne ovat tehneet runsaasti norkkoja, ja lämmin, aurinkoinen sää on saanut koivut kukkimaan yhtä aikaa.”

Auttavatko tiistaina alkavat sateet yhtään allergikkoja?

”Vähäiset sademäärät eivät ole tähän mennessä päässeet laskemaan ilman siitepölymääriä, eikä niitä ole ole edelleenkään kovin runsaina luvattu, joten siitepölymäärät pysyvät arvioni mukaan runsaina.”

Mitä? Ajankohtaista tietoa Siitepölykausi kestää keväästä loppukesään. Lepän kukinta alkaa keväällä, koivun kukinta yleensä loppukeväästä ja pujon kukinta heinäkuussa. Heinät kukkivat keskikesällä. Norkko.fi-sivuilta saa hyvin infoa siitepölytilanteesta. Lisäksi siitepölytilanteesta kertoo Twitterin siitepolya-tili.

Aamulehden lukijat ovat kertoneet niin voimakkaista siitepölyallergian oireista, etteivät lääkkeet auta kuten aiemmin. Oletko kuullut samaa?

”Allergialiittoon ei ole kulkeutunut tällaista tietoa. Aiemmasta työkokemuksesta tiedän, että hankalat koivukeväät aiheuttavat paljon voimakkaampia ja rajumpia oireita kuin helpommat keväät. Myös sellaiset, jotka eivät yleensä oireile, voivat nyt saada oireita. Usein oireiden voimistuessa mukaan tulee astmaoireita tai astmankaltaisia hengenahdistusoireita. Tämä voi yllättää, jos helpompina siitepölykeväinä oireet ovat olleet lähinnä nenä- tai silmäoireita.”

Onko markkinoille tullut uusia lääkkeitä oireita helpottamaan?

”Mitään uusia lääkkeitä ei ole tänä keväänä tullut. Nykyään lähes kaikkia allergialääkkeitä saa apteekista ilman reseptiä, ja valikoima on runsas. Kokeilemalla löytyvät itselle sopivat tuotteet. Ainoastaan astman hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä varten tarvitaan lääkäriltä resepti.”

Mitä helpotusta apteekista kannattaa hakea?

”Oireita voidaan hoitaa antihistamiinitableteilla, allergiasilmätipoilla tai kortisonia sisältävillä allergianenäsumutteilla. Pelkästään antihistamiinia sisältävillä nenäsumutteilla teho ei ole yhtä hyvä kuin kortisonia sisältävillä.”

”Astman hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä voidaan tarvita hengitystieoireiden hoitoon. Lääkärin arvioon on syytä hakeutua, jos käytössä on paljon muitakin lääkkeitä, jos kyseessä on lapsi, jos oireet eivät helpotu käsikauppalääkkeillä tai jos allergialääkitystä käytetään pitkään.”

Millä kaikilla keinoilla oloaan voi helpottaa, kun nenä ja silmät vuotavat ihan solkenaan?

”Tärkeintä on hyvä oireiden hoito allergialääkkeillä. Oireiden pitkittyessä vaarana on silmien tulehtuminen. Myös poskiontelotulehdus voi syntyä pitkittyneen tukkoisuuden seurauksena.”

”Yksi kotikonsti on nenähuuhtelu, joka vähentää allergeeneja nenän limakalvoilla ja voi siten helpottaa oireita. Ikkunatuuletusta kannattaa välttää, ja kotona voi käyttää ilmanpuhdistinta. Pyykkejä ei nyt kannata kuivata ulkona. Suihkussa käynti vähentää iholla ja hiuksissa olevien allergeenien määrää. Tyynyliina kannattaa vaihtaa tavallista tiheämmin, sillä siihen tarttuneet siitepölyhiukkaset ärsyttävät nopeasti silmiä ja nenää. FFP2- ja FFP3-suojaimet ehkäisevät ulkona siitepölyhiukkasten kulkeutumisen nenään. Ulkoilua kannattaa harrastaa sateella, aikaisin aamusta tai myöhään illasta, jolloin siitepölyä on vähemmän ilmassa.”

Mitkä ovat tavallisia, mitä taas harvinaisia tai jopa erikoisia oireita?

”Tyypillisimpiä oireita ovat silmäoireet, vetistävä nuha, nenän tukkoisuus, aivastelu ja nenän kutina. Siitepölyallergian oireita voivat olla myös limakalvojen kutina, iho-oireet ja atooppisen ihottuman pahentuminen. Myös hengitystieoireet eli yskiminen, astmaoireet ja hengenahdistus voivat aiheutua allergiasta. Lisäksi oireet vaikuttavat uneen ja nukkumiseen, keskittymiskykyyn, elämänlaatuun ja jopa työkykyyn.”

”Pitkittyneet oireet voivat aiheuttaa myös päänsärkyä ja lievää lämmönnousua, mutta tämä on harvinaisempaa. Allergia voi aiheuttaa myös väsymystä. Monesti ihmiset luulevat, että väsymyksen aiheuttavat antihistamiinit, vaikka myös itse allergia aiheuttaa väsymystä.”

Voiko lämmönnousu todella olla allergiaoire?

”Se on harvinaista, mutta joskus allergiaoireet voivat todella aiheuttaa lievää lämmönnousua ja kuumeista oloa.”

Milloin siedätyshoito on viimeistään tarpeen?

”Jos oireet kestävät pitkään – pahimmillaan alkukeväästä alkusyksyyn asti – tai jos oireisiin liittyy astmankaltaisia oireita tai oireet eivät helpotu allergialääkkeillä. Periaatteessa siis aina, jos allergia heikentää elämänlaatua, rajoittaa elämää tai lisää riskiä sairastua astmaan. Siedätyshoito pitää aloittaa siitepölykauden ulkopuolella, joten arvioon pitää muistaa hakeutua syksyllä. Olisi hyvä, jos ihmiset saisivat nykyistä enemmän siedätyshoitoa.”

Miltä siitepölyallergikoilla on seuraavaksi edessä?

”Koivun kukinnan jälkeen alkavat kukkia heinät, ja sitä seuraa keskikesästä pujon siitepölykausi. Koivu aiheuttaa ehdottomasti eniten siitepölyallergiaa, mutta jos on allerginen useammalle siitepölylle, niin kausi on ohi vasta syyskuussa.”