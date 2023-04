Voiko purkan jauhaminen jumiuttaa leuan? Hammaslääkäri kertoo, miksi purkan syömisestä on enemmän hyötyä kuin haittaa

Hammaslääkäri Jussi Parkkinen sanoo, että oikea aika purkalle on ruokailun jälkeen.

Aamulehti

Saako purkkaa syödä niin paljon kuin huvittaa? Entä onko purkan jauhaminen haitallista leuoille? Tässä jutussa hammaslääkäri Jussi Parkkinen vastaa näihin ja muihin kysymykseen purkan syöntiin liittyen.

Onko purkan syömisestä haittaa?

”Kyllä sitä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Se ehkäisee reikiintymistä. Sekä ksylitoli että pureskelu lisäävät syljen eritystä. Ruuan jälkeen sylki huuhtoo hampaiden pintoja ja neutralisoi happamuutta. Happohyökkäys jää ruokailun jälkeen lyhyemmäksi, ja reikiintyminen vähenee. Tämä on ihan tutkittu hyöty.”

Onko perää väitteessä, että leuat voivat mennä jumiin purkan syömisestä?

”Siinä on perää. Purkan syöminen ei välttämättä aiheuta sitä, mutta jos on alttiutta puremalihasten kipeytymiseen, jumiutumiseen tai leukaongelmiin, kannattaa mieluummin ottaa purkan sijasta ksylitolipastilli.”

”Joillekin lapsille tai nuorille voi tulla puremalihasongelmia, jos purkkaa pureskellaan ihan koko ajan. Mutta normaalin purkan syömisen ilman altistavia tekijöitä ei pitäisi aiheuttaa sitä.”

Miksi purkan pureskelusta aiheutuva lisääntynyt syljen eritys on hyödyllistä?

”Sylki huuhtoo suuta, jolloin ruokailun jälkeinen plakki ja happohyökkäys häviävät. Reikiintymisen osatekijä on, että kun syödään, niin hammasbakteereille tulee ravintoa. Purkalla tai pastillilla saadaan lyhennettyä sitä aikaa, jolloin kariesbakteerit pystyvät olemaan aktiivisia ja tekemään reikiintymistä.”

Voiko leuka vahvistua purkkaa syödessä?

”Puremalihakset voivat vahvistua, mutta se on enemmän haitallinen puoli, että voi tulla leuan jumiutumista. Leuan vahvistumista ei purkan syömisellä haeta.”

”Syljen eritys on tehty sillä lailla, että se aktivoituu, kun ihminen syö. Sen takia purkkaa pureskellessa elimistö ajattelee, että ihminen syö ja nyt syödään ja tehdään sylkeä. Sillä tavalla saadaan syljen eritystä jatkumaan ruokailun jälkeen. Itsessään pureskelu ja pureminen ja leukoihin tulevat vaikutukset eivät ole mitenkään positiivisia lähtökohtaisesti.”

Minkälaista purkkaa kannattaa syödä?

”Ksylitolilla makeutettua. Käytännössä kaikki Suomessa valmistetut purkat ovat sellaisia. Esimerkiksi ulkomailla kannattaa olla tarkkana, jotkut purkat voivat olla ihan sokerilla makeutettuja.”

Paljonko purkkaa uskaltaa päivässä syödä?

”Kerralla voi ottaa yksi tai kaksi purkkaa. Esimerkiksi viisi kertaa päivässä on aivan hyvä määrä. Käytännössä aina ruokailun jälkeen on se oikea hetki. Muuten siitä ei käytännössä ole hyötyä.”

Voiko purkka irrottaa hampaista paikkoja?

”Periaatteessa voi, mutta silloin paikassa on jo valmiiksi vikaa. Todennäköisesti sinne on jo päässyt reikiintymisbakteereja paikan alle. Jos purkan syöminen irrottaa paikan, se on jopa parempi asia. Kun paikka irtoaa, hampaan pohja saadaan puhdistettua ja tehtyä uusi paikka. Ehjää paikkaa purkka ei voi irrottaa.”