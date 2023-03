Hammaslääketieteen tohtori Päivi Siukosaari kertoo, miksi lehmänmaito on hampaiden kannalta kahvissa parempi vaihtoehto kuin kauramaito, johon moni on siirtynyt eettisistä ja ekologisista syistä.

Moni on vaihtanut kahvimaitonsa kauramaitoon. Valinta voi kuitenkin olla hampaille haitallinen.

Aamulehti

Moni on viime vuosina vaihtanut kahvimaitonsa kauramaitoon eettisistä ja ekologisista syistä. Harva kuitenkaan tulee ajatelleeksi, että valinta saattaa olla riski hampaiden terveydelle.

Onko kauramaidon käyttäminen kahvissa todella haitallista hampaille, hammaslääketieteen tohtori Päivi Siukosaari?

”Kauramaidossa on paljon sokeria, eli se on hampaille haitallista siinä missä mikä tahansa muukin sokeripitoinen herkku. Itsekin lorauttelen kahviini kauramaitoa, ja esimerkiksi minun käyttämässäni merkissä puhdasta sokeria on 4,5 grammaa sadassa grammassa.”

”Kauramaidon valmistuksessa syntyy vapaita sokereita, joiden terveysvaikutukset ovat ihan vastaavat kuin valkoisella sirotesokerilla. Tuote siis sisältää luonnostaan sokeria, vaikka pakkauksessa olisi Ei lisättyä sokeria -teksti.”

Pitäisikö kauramaidon käyttämisestä kahvissa sitten hammaslääkärin näkökulmasta luopua kokonaan?

”Hampaiden terveyden kannalta paras vaihtoehto olisi juoda kahvi täysin mustana, mutta moni pitää kahvista enemmän maidon tai sokerin kanssa. Lehmänmaidossa ei ole vapaita sokereita, kuten kauramaidossa. Kauramaidon käyttäminenkin on kuitenkin sallittu nautinto, kunhan muistaa laskea sen sisältämän sokerin mukaan päivän kokonaissokerimäärään.”

”Suositusten mukaan sokeria saisi nauttia korkeintaan 50 grammaa ja mieluummin 25 grammaa päivässä. Sokeria voi kertyä päivän aikana huomaamatta myös esimerkiksi ketsupista tai tuoremehusta.”

Jos kauramaitoa haluaa käyttää kahvissa, mitä kannattaisi ottaa huomioon, että hampaat kärsivät nautinnosta mahdollisimman vähän?

”Hammasterveyden kannalta suuhun saisi laittaa jotain muuta kuin vettä korkeintaan viisi kertaa päivässä. Kahvia ei siis kannata juoda tietokoneen ääressä pitkin päivää, vaan kahvihetki kannattaa yhdistää esimerkiksi lounaaseen tai aamiaiseen.”

”Tärkeintä on tiedostaa, että kauramaidolla maustettu kahvi on sokeripitoinen herkku siinä missä sokerilla maustettu kahvikin. Silloin välttyy kuvittelemasta, että sitä voisi hörppiä päivässä kuinka paljon tahansa.”