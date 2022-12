Mikä superflunssa nyt riehuu? Asiantuntijan mukaan epidemia voi joululomalla jopa vain kiihtyä

Tampereen kaupungin epidemiologin mukaan nyt on monentyyppisiä tauteja liikkeellä, muutama niistä vaatii myös lääkärissä käyntiä.

Aamulehti

Monessa kodissa on sairastettu nyt aivan ennätyspitkää flunssaa. Tauti tuntuu kestävän useita viikkoja, ja se saattaa välillä lähteä pois ja tulla taas muutaman päivän päästä takaisin.

Mistä tässä oikein on kyse, Tampereen kaupungin epidemiologi Sirpa Räsänen?

”Nyt on monentyyppisiä viruksia liikkeellä. Monet sairastavat toisen taudin heti edellisen perään ennen kuin edellinen on kunnolla ehtinyt parantua.”

”Koronaepidemian aikaiset käytännöt saattavat kyllä lisätä tautien kiertoa nyt, kun parin vähäflunssaisen vuoden jälkeen varsinkin pikkulapsissa on paljon sellaisia, jotka eivät ole sairastaneet flunssia parin ensimmäisen elinvuotensa aikana. Ei ole mahdotonta sekään, että isommilla lapsilla ja aikuisilla voi aiemmin hankittu vastustuskyky parin hiljaisen flunssavuoden aikana olla vähän notkahtanut, kun erilaisia viruksia on ollut vähemmän tyrkyllä.”

Mitä viruksia nyt on liikkeellä?

”Kaikenlaista flunssaa on tosiaan paljon liikkeellä, mutta tarkempaa tietoa aiheuttajaviruksesta saadaan vain niistä, jotka on testattu. Koronatilanne on jotakuinkin entisellään eli sitä on paljon liikkeellä. Se, mikä lisäksi nyt näkyy, on influenssa. Influenssakausi on Pirkanmaallakin alkanut.”

”Lisäksi, varmaan lapsiin painottuen, oli aiemmilla viikoilla jonkin verran myös RS-virusta liikkeellä. Se voi aiheuttaa isoillekin lapsille ja aikuisille kovia oireita. Ja näiden ’kovisten’ lisäksi on ihan varmasti liikkeellä paljon rinovirusta. Ne ovat tavallisimpia flunssaviruksia, ja niitä on lukuisia eri tyyppejä.”

Milloin pitää mennä lääkäriin?

”Myös streptokokki-infektioita on nyt liikkeellä eli nielutulehdusta (angiina) ja myös joitain tulirokkotapauksia on raportoitu. Siksi kuumeisessa nielutulehduksessa, jos nuha ja yskä eivät ole selkeitä tai on kuumeen lisäksi hentoinen tai syheröinen ihottuma, on syytä herkästi hakeutua tutkittavaksi. Flunssista poiketen todetut streptokokki-infektiot kannattaa hoitaa antibiootilla. Mutta selvät räkätaudit ja limaiset yskät eivät yleensä ole streptokokkitautia.”

Auttaako joululoma pysäyttämään epidemian?

”Joululoma voi pysäyttää tai kiihdyttää epidemiaa, riippuu siitä, kuinka paljon ihmiset matkustelevat ja tapaavat sukulaisiaan. Yksittäisiä koulu tai päiväkotiryhmiä ajatellen joululoma todennäköisesti rauhoittaa tilanteen, mutta koko Suomea ajatellen voi epidemia kiihtyä lomien myötä.”

Onko nyt vaarana, että influenssarokotukset jäävät vähiin? Ainakin useamman lapsen perheessä joku tuntuu koko ajan olevan kipeänä, eikä rokotetta ole voinut ottaa.

”Nyt alkaa jo olla korkea aika ottaa influenssarokote, jos se on ottamatta. Kuumeisena ei kannata mennä rokotteelle, mutta lievät flunssaoireet eivät haittaa. Ja ikäihmisten sekä riskiryhmäläisten on erittäin tärkeää ottaa ne koronarokotetehosteet, joita heille suositellaan.”

Moni miettii myös, miten tartuttavuuteen pitää tämän kanssa suhtautua, kun tauti tuntuu tulevan ja menevän?

”Niinpä. Siihen ei ole mitään keittokirjaohjetta antaa. Selvästi kipeänä ei pidä olla töissä eikä lasten koulussa tai päiväkodissa.”

Voiko yhtä kuumeetonta päivää pitää edelleen ohjeena päiväkotiin, kouluun ja töihin menoon?

”Perusohje on, että kun taudin oireet ovat selvästi paranemassa, voi voinnin salliessa palata töihin, kouluun tai päiväkotiin. Kuume ei niinkään kerro tartuttavuudesta, vaan sitä on perinteisesti käytetty sairastajan oman voinnin ja toipumisen mittarina: ei kaikissa flunssissa eikä edes influenssassa nouse kuume, mutta tauti voi silti olla tartuttava. Tartuttavuus on käytännössä suurinta infektioiden ensimmäisinä päivinä.”

Kuinka pitkään pitäisi välttää väkijoukkoja esimerkiksi joulutapahtumissa?

”Sisätiloissa pidettäviä tapahtumia rinnastaisin työhön, kouluun ja päiväkotiin palaamisen kanssa: ainakaan niihin ei pitäisi mennä niin kauan kuin pärskii ja yskii kovasti. Ulkotiloissa, jos voi pitää parin metrin etäisyyttä toisiin, on tartuttamisen riski paljon pienempi.”