Pitääkö yskivän flunssapotilaan nukkua vatsallaan korona­potilaiden tapaan? – Asiantuntijalla on vinkki yöllisistä yskänkohtauksista kärsiville

Koronapotilaiden vatsa-asentohoidosta saatiin sairaaloissa hyviä kokemuksia epidemian alkuajoista asti. Muuttiko se yskijöille annettavia ohjeita?

Mitä tehdä, kun yskänkohtaus iskee juuri, kun on saanut unen päästä kiinni?

Aamulehti

Auttaako vatsallaan makaaminen myös tavallisesta flunssasta kärsivää yskijää, Tampereen yliopistollisen sairaalan keuhkolääkäri Joni Niskanen?

”Vatsallaan makaaminen ei auta tavallisen flunssan tasoisessa tilanteessa tai kuivaan yskään.”

Jos kuitenkin haluaa kokeilla, niin kumpaan yskään vatsa-asento auttaa paremmin, kuivaan vai limaiseen?

”Limaiseen. Ideana on, että asennon vaihdoilla ja muulla liikkeellä lima saadaan poispäin alueilta, jonne se muuten pitkittyneesti jäisi.”

Onko puoli-istuva asento enää lainkaan suosiossa ja jos on, milloin se on hyvä ratkaisu?

”Ei mitään uutta tämän suhteen. Hengitys on puoli-istuvassa asennossa helpompaa kuin makuuasennossa. Kun on flunssaan liittyvä hengitysvaikeus, katkohengitystaipumusta nukkuessa tai hankalaa närästys- ja happovaivaa, niin sängyn pääpuolen kohotus 10– 20 sentillä voi helpottaa. Jos joutuu nukkumaan useamman yön puoli-istuvassa asennossa, on syytä miettiä, pitäisikö hengitysvaikeus antaa ammattilaisen arvioitavaksi.”

Mitä muita neuvoja annat flunssapotilaille, jotka kärsivät yöaikaan kovista yskänkohtauksista?

”Jos on limainen, niin limanpoistoharjoitteet on hyvä tehdä sopivasti ennen nukkumaanmenoa. Päiväaikainen liikkuminen on osa limaisuuden hoitoa. Kannattaa nukkua asennossa, jossain parhaiten saa nukutuksi.”

Mitä kaikkien yskivien, niistävien ja tukkoisten potilaiden lisäksi myös terveiden henkilöiden kannattaa juuri nyt muistaa?

”Talvikauden aikana sisä- ja ulkoilma kuivuu, mikä itsessään aiheuttaa limakalvojen ja hengitysteiden oireilua. Tällöin on syytä huolehtia riittävästä nesteiden saamisesta ja sisäilman kosteudesta erityisesti silloin, kun se laskee alle 30 prosentin.”