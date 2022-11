Tytöistä 80 ja pojista 70 prosenttia on saanut maksuttoman rokotteen, joka estää useita syöpiä – Tampereen luku keskiarvoa korkeampi

Rokotteilla voidaan ehkäistä lukuisia HP-viruksen aiheuttamia syöpiä.

Noin 80 prosenttia yläkouluikäisistä tytöistä ja 70 prosenttia pojista on saanut rokotteen papilloomavirusta vastaan, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Rokotuskattavuus on laskettu vuonna 2009 syntyneiltä suomalaisilta.

HPV- eli papilloomavirusrokotteet annetaan yleensä viidennellä ja kuudennella luokalla oleville nuorille. Rokotussarjaan kuuluu kaksi annosta.

Rokotusten määrissä on tällä hetkellä aluekohtaisia eroja. Esimerkiksi Pohjois-Savossa vuonna 2009 syntyneistä tytöistä noin 88 prosenttia on saanut vähintään yhden HPV-rokotteen. Keski-Pohjanmaalla vastaava rokotuskattavuus on vain 70 prosenttia. Hyvin matalat rokotuskattavuudet ovat harvinaisia.

Suurista kaupungeista korkein tyttöjen rokotuskattavuus on Kuopiossa, jossa rokotettuja on noin 89 prosenttia. Tampereella kattavuus on yli 80 prosenttia.

Papilloomavirus voi aiheuttaa esimerkiksi kohdunkaulan syöpää ja monia muita syöpiä. Rokotuksilla voidaan ehkäistä THL:n mukaan tehokkaasti viruksen aiheuttamia syöpiä.

Tytöt ovat saaneet HPV-rokotteen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa vuodesta 2013 lähtien. Pojat ovat päässeet maksuttoman HPV-rokotuksen piiriin vasta vuonna 2020.