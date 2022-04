Main ContentPlaceholder

Terveys

Yksi seksi­tauti on Suomessa ylivoimaisesti yleisin – Erikois­lääkäri nimeää vaaralliset harha­luulot sukupuoli­taudeista

Seksitaudeilla on lähes aina mahdollisuus tarttua, jos seksiä harrastaa ilman kondomia tai muita suojia. Vain harvoin tautiriski on täysin nolla, asiantuntija sanoo. Yleisin seksitauti, klamydia, on levinnyt tasaiseen tahtiin myös koronan tuomien rajoitusten aikaan.

Oireettomatkin seksitaudit voivat aiheuttaa erilaisia jälkitauteja ja esimerkiksi lapsettomuutta, joten ne on tärkeää hoitaa pois.

Suomen selvästi yleisin seksitauti on klamydia. Viime vuosina sitä on todettu enemmän kuin koskaan aikaisemmin tilastoinnin aikana. Kolmena viime vuotena klamydiatartuntoja on todettu ennätykselliset yli 16 000 joka vuosi – ja jokaisena vuonna useampia tapauksia kuin edellisenä.