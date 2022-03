Allergikoille luvassa kepeämpi kevät – männyllä, kuusella ja koivulla tiedossa keskimääräistä heikompi kukinta

Koivun heikon kukinnan taustalla on viime kevään runsas kukinta. Hyvää kukintavuotta seuraa yleensä yksi tai kaksi heikompaa vuotta.

Luonnonvarakeskus (Luke) ennustaa kaikille Suomen pääpuulajeille vaatimatonta kukintaa koko maahan. Männylle, kuuselle ja koivulle on tiedossa keskimääräistä heikompi kukinta.

Viime kesän runsaan kukinnan ansiosta kuusten latvoissa on Pohjois-Suomea lukuun ottamatta paljon käpyjä, Luke kertoo. Runsasta käpysatoa verottavat mittavat hyönteis- ja sienituhot, jotka vähentävät kävyistä varisevan itämiskykyisen siemenen määrää. Tämän vuoden heikon kukinnan vuoksi vuoden kuluttua kuusten siemenien määrä tulee jäämään vähäiseksi.

Männyllä on tänä keväänä keskinkertainen siemensato koko maassa. Mänty kukkii tänä vuonna keskimääräistä heikommin, mikä tarkoittaa heikohkoa siemensatoa keväälle 2024. Ensi vuoden keväälle on taas kehittymässä keskimääräistä runsaampi siemensato ja sen myötä hyvät edellytykset luontaiselle uudistumiselle.

Koivuallergikoille on luvassa kepeä kevät, Luke kertoo. Koivun heikon kukinnan taustalla on viime kevään runsas kukinta, sillä hyvää kukintavuotta seuraa yleensä yksi tai kaksi heikompaa vuotta. Hedekukintoja on tänä vuonna vain viidesosa viime vuoden määrästä.

Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta kerrottiin sunnuntaina STT:lle, että alkavasta siitepölykaudesta on tulossa viime vuotta helpompi. Ainakin lepän ja koivun siitepölylle allergiset voivat olla toiveikkaita kevään ja kesän osalta.