Tutkimus: Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio ja liikunta ehkäisevät tehokkaasti kakkostyypin diabetesta

Diabeteksen ehkäisytutkimukseen osallistui yli 500 vapaaehtoista. Kaikki elintapatavoitteet saavuttaneet eivät sairastuneet tyypin 2 diabetekseen ohjausjakson aikana.

Helsinki

Suuressa sairastumisriskissä oleville annettu yksilöllinen elintapaohjaus puolittaa riskin sairastua tyypin 2 diabetekseen, osoittaa suomalainen diabeteksen ehkäisytutkimus.

Tutkimuksen havainnoista ja tuloksista 20 vuoden ajalta kerrotaan tuoreessa katsausartikkelissa, joka on julkaistu tänään ilmestyneessä Duodecim-lehdessä.

Elintapaohjauksessa autettiin osallistujia tekemään elämäntilanteeseensa sopivia vähittäisiä elintapamuutoksia. Ohjauksessa keskityttiin terveyttä edistävään ruokavalioon ja säännölliseen liikuntaan.

Tutkimukseen osallistuneet, jotka saavuttivat kaikki elintapatavoitteet, eivät sairastuneet tyypin 2 diabetekseen ohjausjakson aikana.

Tutkimukseen osallistui 522 vapaaehtoista suomalaista, joilla oli suuri riski sairastua kakkostyypin diabetekseen. Sairastumisriski todettiin glukoosirasituskokeella. Osallistujan tuli olla tutkimuksen alkaessa 40–64-vuotias ja ylipainoinen tai lihava.

Ohjausta antoi tutkimuksen aikana pääosin ravitsemusterapeutti, ja osallistujat kävivät tutkimuksen puitteissa vuosittain mittauksissa. Elintapaohjaus kesti keskimäärin neljä vuotta, jonka jälkeen ohjausjakson vaikutuksia seurattiin jatkoseurannassa.

Jatkoseurannassa osallistujien saaman ohjauksen vaikutus diabeteksen ilmaantuvuuteen säilyi ainakin 13 vuoden ajan.

Ruualla ja liikunnalla lisäelimiin kertynyttä rasvaa vastaan

Ruokavalion osalta tutkimuksessa haluttiin erityisesti lisätä kuidun saantia ja pehmeän rasvan lähteitä. Samalla haluttiin vähentää kovan rasvan osuutta ruokavaliossa. Suositeltuun ruokavalioon kuului runsaasti täysjyväviljavalmisteita, kasviksia, hedelmiä ja marjoja.

Osallistujia ohjeistettiin myös liikkumaan vähintään puoli tuntia päivässä.

”Ylipainoisella ihmisellä jo 5–10 prosentin painon lasku vähentää tehokkaasti haitallista, sisäelimiin kertynyttä rasvaa”, kertoo THL:n emeritusprofessori Jaakko Tuomilehto laitoksen tiedotteessa.

Tuomilehdon mukaan edellä mainittu vaikuttaa edullisesti sekä elimistön insuliiniherkkyyteen että insuliinin eritykseen. Lisäksi painon lasku vähentää elimistön lievää tulehdusreaktiota, mikä pienentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aiheesta julkaiseman tiedotteen mukaan tutkimuksen pohjalta on saatu aikuisiän diabeteksen ehkäisyyn näyttöön pohjautuva toimintamalli. Samaista mallia käytetään laajasti paitsi Suomessa myös ulkomailla.

Tutkimuksen päätulokset julkaistiin vuonna 2001 arvostetussa The New England Journal of Medicine -julkaisussa.