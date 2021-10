Tällainen on uusi syömishäiriö arfid, jonka kuviteltiin ennen olevan vain lasten ongelma – testaa, onko ajattelussasi piirteitä valikoivasta syömisestä

Oireita esiintyy erityisesti lapsilla ja nuorilla, mutta arfid-diagnoosin voi saada myös aikuisena.

Noutopöydässä on tarjolla paljon erilaisia ruokalajeja, mutta valitset vain valkoisia ja ruskeita ruokia. Varaat jokaiselle annostelemallesi ruoalle oman lautasen, sillä et halua niiden sekoittuvan toisiinsa. Syöt vain pieniä haarukallisia ja pureskelet jokaisen suupalan huolella, sillä pelkäät, että saatat syömisen seurauksena tukehtua tai oksentaa. Ruokavaliosi on rajoittunut ja suppea, sillä uskallat syödä vain muutamia tuttuja ruokia.