Terveys

Koululaisten allergia­ruoka­valiot vähenivät puoleen – taustalla on täyskäännös suhtautumisessa allergiaan

Allergiaohjelman ytimessä on ollut välttämisen sijasta maltillinen altistuminen. Allergian ja astman oireiden esiintyvyys väheni ja hoidon kustannukset putosivat, tutkijat sanovat. Vaikka allergeenin välttäminen on allergisen ihmisen kannalta viisasta, kansanterveyden näkökulmasta on välttelystä enemmän haittaa kuin hyötyä.

Tilaajille

Allergioiden ja astman hoidossa on tehty vaivihkaa täyskäännös Suomessa. Tuoreen tutkimuksen mukaan se on parantanut kansanterveyttä ja tuottanut satojen miljoonien eurojen säästöt vuosittain. Taustalla on kansallinen allergiaohjelma vuosina 2008–2018. Siinä hoidon painopisteiksi valittiin välttämisen sijasta sietokyky, toleranssi ja terve elämä allergioista huolimatta.