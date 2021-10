Nenäsuihkekoukku on salakavala vaiva, joka voi johtaa jopa kuolioon – Farmaseutti kertoo, mistä riippuvuudessa on kyse: ”Usein asiakas ei tajua, että tukkoisuus johtuu lääkkeestä”

Avaavaa nenäsumutetta saa käyttää vain viikon, sillä sen jälkeen lääke alkaa aiheuttaa tukkoisuutta. Syntyy noidankehä. Farmaseutti Tanja Pelkonen kertoo, mistä ikävässä vaivassa on kyse ja kuinka siitä pääsee eroon.

Tilaajille

Aamulehti

Nenäsuihkekoukku on piinallinen vaiva. Jotkut ovat ajautuneet jopa vuosien kierteeseen, joka on lähtöisin tavallisesta flunssasta. Riippuvuus kehittyy yllättävän nopeasti, ja sen jälkeen koukusta on vaikea päästä eroon.

Nenän limakalvot turpoavat yön aikana niin, ettei nenän kautta saa henkeä. Suu kuivuu, kieli tuntuu karhealta ja päätä särkee. On pakko ottaa yksi suihkaus nenäsumutetta, joka avaa sieraimet – kunnes vaikutus päättyy, ja sama rumba alkaa alusta.