Tamperelainen Samuel Kujala nähdään pääosassa ensimmäisessä suomalaisessa Netflix Original -sarjassa

Tanssivista veljeksistä kertova nuortensarja Dance Brothers nähdään suoratoistopalvelun kautta yli 190 maassa. Sarjassa puhutaan suomea.

Suomalainen draamasarja saa ensimmäistä kertaa maailman ensi-iltansa Netflixissä Netflix Original -sarjana. Kymmenosainen Dance Brothers on suomenkielinen draama veljeydestä, rakkaudesta ja tanssista.

Sarja tulee katsottavaksi Netflixin kautta yli 190 maahan keskiviikkona 10. toukokuuta. Netflixillä on yhteensä 231 miljoonaa maksavaa tilaajaa ja pelkästään Pohjoismaissa yli neljä miljoonaa tilaajaa. Sarjan on ohjannut Taito Kawata, ja sen toista pääosaa näyttelee tamperelainen näyttelijä Samuel Kujala.

”Tämä on ollut hieno ja isotöinen projekti. Valmistautuminen sarjaan oli huolellista, ja viime keväänä alkaneet kuvaukset kestivät kesäkuuhun asti. Kävin kuvauksia varten omatoimisesti tanssitunneilla treenaamassa tanssitekniikkaa. Tuotannon puolesta teimme vielä sarjan koreografien kanssa tammikuusta maaliskuun loppupuolelle asti täyttä päivää niin, että joka päivä hiottiin tanssinumeroita neljä tuntia ja enemmänkin. Dance Brothersissa on myös kuvan ja äänen puolelta todella pitkälle vietyjä juttuja”, Kujala kertoo.

Netflixillä on pelkästään Pohjoismaissa neljä miljoonaa tilaajaa. Samuel Kujalalle sarjojen levikkiä tärkeämpää on kuitenkin saada tehdä kunnianhimoisia töitä.

Dance Brothers kertoo kahdesta ammattitanssijaksi valmistuneesta veljeksestä, Sakarista ja Ronista (Roderick Kabanga).

”Sarjan alkaessa veljekset ovat valmistuneet Lontoossa ammattitanssijoiksi. Sakari on veljeksistä nuorempi, mukautuva, hyväntuulinen ja rakastaa tanssin sosiaalisia ulottuvuuksia. Ronilla intohimo taiteen tekemiseen on kovempi, ja keskeinen jännite syntyy näiden tiiviisti yhdessä kasvaneiden veljesten välillä.”

Nörtti ja Koskisen poika

Samuel Kujala tunnetaan myös rooleistaan tv-sarjoissa Koskinen ja Nörtti – Dragonslayer 666 sekä elokuvasta Fucking with nobody. Tanssi on ollut hänelle läheinen ilmaisumuoto lapsesta lähtien.

”En enää itse muista sitä, mutta kun 2–3-vuotiaana näin serkun balettiesityksen, olin ottanut puheeksi ’milloin minäkin pääsen noita kauniita tansseja tanssimaan’. Kävin tunneilla Elwa Molinin tanssikoulussa ja Teija Suovan balettistudiossa, ja vielä lukioaikoinakin treenasin jazzia, breakdancea ja hiphoppia. Nätyllä liikkeeseen tuli vielä ihan uudenlainen tulokulma.”

Kujala valmistui näyttelijäksi vuonna 2021 Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelmasta. Sen jälkeen hän on viettänyt vapaalle näyttelijälle tyypillistä ”mobiilia” elämää. Dance Brothers kuvattiin pääkaupunkiseudulla. Turun kaupunginteatterissa häntä työllistää parhaillaan rooli Pikku naisia -näytelmässä. Koskisen kuvaukset tuovat Kujalan usein Tampereelle.

Myös Koskinen-sarja on kansainvälisessä levityksessä, ja jonkin verran palautetta toisilta kielialueilta Kujala onkin jo sosiaalisen mediaansa saanut. Kansainvälinen ura ei kuitenkaan ole hänen ykkösprioriteettinsa.

”On aivan mahtavaa, että Suomessa tehdään kansainvälisen tason elokuvaa ja tv:tä, mutta uravalintojeni kannalta tärkeintä minulle on tässä kohtaa projektien taiteellinen kunnianhimo ja oman näyttelijäntyöni kehittäminen, ei levikki tai se, missä päin maailmaa projekti kuvataan. Eli kansainvälisyys kiinnostaa ehdottomasti, mutta ei se ole itseisarvo sinänsä.”

Dance Brothers on Netflixin ja Yleisradion tilaama, ja sen tuottanut Max Malka Endemol Shine Groupista.