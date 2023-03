Uudessa musiikkiohjelmassa viisi artistia tulkitsee kansainvälisiä hittibiisejä suomeksi – mukana myös Pate Mustajärvi

Aamulehti

Nelosella alkaa toukokuussa uusi musiikkiohjelma, jossa sovitetaan maailman suurimpia hittejä suomeksi. Suomi Soi -ohjelman tähtinä nähdään Pate Mustajärvi, Olavi Uusivirta, Jonna Tervomaa, Samuli Putro ja Mira Luoti.

Kullakin jaksolla on oma teemansa, ja esitysten välillä kuullaan artistien tarinoita ja muistoja valitsemiinsa hitteihin liittyen. Ohjelmassa kuullaan muun muassa sellaisia hittejä kuin Banglesin Eternal Flame, Aviciin Hey Brother, Robbie Williamsin Feel, R.E.M.:in Losing My Religion ja Joe Cockerin You Are So Beautiful.

Ohjelman juontaa Heikki Paasonen.

Suomi Soi alkaa Nelosella ja Ruudussa 5. toukokuuta.

Aamulehti ja Nelonen Media kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.