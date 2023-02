Muutto Tampereella avasi Marjo Erikssonille uuden maailman, jossa haaveilla muusikkoudesta – nyt Nokialla työskentelevä nuoriso-ohjaaja pääsi jatkoon The Voice of Finlandissa

Esiintymistä lähes pyörtymiseen asti jännittävä laulaja-lauluntekijä Marjo Eriksson sanoo saaneensa The Voice of Finlandista valtavasti rohkeutta. ”Nyt on ollut sellainen tunne, että selviän ihan kaikesta. Ja vaikka jännittää, sen voi kääntää voitoksi”, hän toteaa.