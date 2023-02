Mikko Töyssyn Putous-hahmo Cissa Häkkinen nauraa Manse-rokkareille rakkaudella: ”Tykkäsivät he siitä tai eivät”

Miten valkeakoskelainen oikein näkee Tampereen? Onko Tampereen murre hauskaa? Nappasimme suosikkinäyttelijän langan päähän Putouksen harjoituksista vastaamaan kysymyksiin.

Aamulehti

Valkeakoskelaisen näyttelijän Mikko Töyssyn Putous-hahmo Cissa Häkkinen ammentaa monesta laarista, mutta vahvimmin käpälät on upotettu Tampereen murteeseen ja Manse-rokkiin. Onko tamperelaisuus siis hauskaa? Katsoimme tarpeelliseksi ottaa puhelun Töyssylle keskelle sketsiohjelman harjoituksia.

Kuinkas siellä kehrää, Mikko Töyssy?

”Ihan hyvin kehrää, ei tässä mitään. Töissä painetaan.”

Mennään lämmittelyn jälkeen suoraan asiaan. Onko Tampereen murre hauskaa?

”Tota noin. Huumori on sellaista, että toiset tykkää toisesta ja toiset toisesta. Joillekin se voi olla hauskaa ja toisille ihan kotikieli. En mä tuollaisia mieti. Siinä puhuttelee enemmän se rentous ja lunkius: ei stressata hommista.”

Voiko tamperelaisuus viedä voittoon valtakunnallisessa tv-ohjelmassa?

”En oo ajatellut asiaa. Täällä koetetaan selviytyä aina yhdestä viikosta kerrallaan.”

Miten valkeakoskelaisena näet Tampereen?

”Se on mini-Helsinki siinä vieressä. Ison kaupungin savut, tuulet ja aromit. Eihän valkeakoskelaisilla ole mitään Tamperetta vastaan. Bussilla kuule, kun suhauttaa, on puolessa tunnissa Keskustorilla.”

Cissa Häkkisen kissamaiset jutut vetoavat luonnollisesti kissaihmisiin, mutta mitenkäs tuo kasarimeininki saatikka tamperelaisuus? Kehen niillä on tarkoitus vedota?

”Ajattelin lähinnä vain, että mitkä voisivat olla vahvuuksiani, mitkä asiat inspiroivat ja ruokkivat minua, ja mistä on materiaalia löydettävissä. Manselaisuus on myös kunnianosoitusta. Tekijänä pidän kunnia-asiana, että saan hahmon liittää näihin manse-rokkareihin – tykkäsivät he sitten siitä tai eivät. Tunnen silti ylpeyttä siitä, että pääsen hahmon avulla Suomi-rock-skeneen mukaan.

Miten Cissa-hahmo sai alkunsa?

”Olin pyöritellyt nimeä. Olin Spede-elokuvan kuvauksissa Liettuassa ja siinä oli vanhoja kehäkettuja Riku Nieminen, Joonas Nordman, Antti Tuomas Heikkinen ja Aku Sipola. Heitin sen vähän niin kuin pöydälle ja katsoin, miten ympäristö reagoi.

Miten kaverit reagoivat?

”Pojat tykkäsivät siitä. Se oli ensimmäinen testi.”

Hahmossa on viittauksia moneen suuntaa ja se nappaa kiinni useisiin eri ihmisryhmiin. Kuinka harkittua se on?

”Tämä on ollut vähän tällainen runsaudensarvi. Jopa asustuksellisesti mietin, että olisko se ollut vielä enemmän Cisse Häkkisen leoparditakkia. Kissamaisuus puhutteli kuitenkin enemmän, ja senkin kanssa piti tasapainotella, että lähdetäänkö Manse-rock edellä vai kissa edellä. Tasapäin on menty.

Eikös kasvomaalauksessa olisi voinut mennä vielä pidemmälle KISS-yhtyeen suuntaan?

”Putoushan toimii niin, että kirjoitetaan jakso ja katsotaan, mille ihmiset nauravat ja mennään sitten sitä kohti. Tuli sellainen olo, että se KISS-vitsi oli nopeasti käyty läpi.”

Monet hahmot jäävät elämään ohjelman jälkeenkin. Onko Cissa Häkkisen hahmo sellainen, jolla voisi olla tulevaisuutta?

”Rehellisesti sanottuna en ole Cissan kohdalla vielä miettinyt, mutta kyllähän minä olen hahmoilla keikkaa tykännyt tehdä. Ja kyllähän Cissa saattaisi lähteä fiittaamaan jotain bändiä. Onhan se Rokkimäen miehiä.”

Niin, pääsisi Cissakin keikalle vihdoin esiintymään.

”Onhan se kuitenkin ollut jo 1970-luvulta lähtien ilman bändiä, että vähän on kerännyt virtaa.”

”Jos tähdet suo, Cissa Häkkinen nähdään vielä vaikka Nokia-areenassa. Kiva antaa tuollaisia katteettomia lupauksia...”

Voitko paljastaa jotain, mitä Cissa Häkkinen puuhaa seuraavaksi Putouksessa?

”Sanotaan näin, että olen pyytänyt Popedalta lupaa käyttää yhtä heidän biisiään. Ainakin siis vähän Popedaa on tulossa.”

Kuka on Cissan pahin kilpailija?

”Onhan se vähän klisee, mutta me ei ajatella tätä täällä itse kilpailuna. Sanon, että maailmassa Cissa Häkkisen pahin vastustaja on Roope Salminen ja koirat.”