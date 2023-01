Näin Tampereella kuvattavan suositun rikossarjan kuvaukset ovat sujuneet – suurtuotanto näkyy keskellä kaupunkia

Tuottaja Reetta Ylijärven mukaan tämän talven säät ovat suosineet sarjan kuvauksia, sillä kovia pakkasia ei juurikaan ole ollut.

Tampereen seudulla kuvattavan rikossarja Koskisen kolmannen tuotantokauden kuvaukset ovat puolessa välissä. Talven kuvaukset jatkuvat helmikuun 9. päivään saakka. Sarjan tuotantoryhmään voi törmätä Tampereen seudulla myös toukokuussa kolmen viikon verran, jolloin Koskisen kolmannen tuotantokauden viimeiset kuvaukset saadaan purkkiin.

Koskinen perustuu Seppo Jokisen luomaan suosittuun kirjasarjaan, joka on kuvannut poliisien työtä yli 25 vuoden ajan. Sarjaa on kuvattu Tampereella. Ruudun alkuperäissarja kertoo komisario Sakari Koskisesta ja hänen tiimistään Tampereen poliisin väkivaltaisten rikosten yksikössä. Sen esitysoikeudet on myyty Pohjois-Amerikkaan, Kanadaan, Australiaan ja Latviaan.

Tuotantoyhtiö Mediawanin eli entisen Aito Median tuottaja Reetta Ylijärvi kertoo, että sarjan tuotanto pyörii Tampereen keskustassa ja sen lähistöllä vielä paljon. ”Olemme liikkuva tuotanto ja hyödynnämme aikalailla kaikkia Tampereen keskustan alueita.” Ylijärven mukaan talven säät ovat suosineet kuvauksia: kovia pakkasia ei juurikaan ole ollut. Suurin osa avustajahauista on jo tehty, mutta yksittäisille paikoille voi olla vielä tarvetta.

Ystävällinen vastaanotto

Ylijärven mukaan sarjan tuotanto pyrkii siihen, että keskustassa kuvattavat kohtaukset häiritsisivät mahdollisimman vähän kaupunkilaisten arkea. Tampereen keskustassa viime viikonloppuna kävellyt saattoi hieraista silmiään, kun keskellä Sorin aukiota nökötti yksinäinen Tampereen paikallisliikenteen bussi, jota kiersivät joka suunnalta poliisin eristysnauhat.

Ylijärven mukaan tämän kaltaista isoa alueen eristystä ei ole enää luvassa tämän talven kuvauksissa, mutta ensi viikolla keskellä kaupunkia tapahtuu hänen mukaansa ”muutama iso juttu”. Tarkempia yksityiskohtia hän ei kuitenkaan halua paljastaa.

Ylijärven mukaan tamperelaiset suhtautuvat helsinkiläisiä suopeammin kaupungilla tehtäviin kuvauksiin. ”Tamperelaiset kyselevät, mitä teette, ja ovat innostuneita asiasta. Täällä ollaan kauhean ystävällisiä.”

