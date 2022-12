Klassikkoelokuva Tappajahai aiheutti ilmiön, jolla oli vakavia seurauksia – jopa Steven Spielberg kertoi katuvansa elokuvaa

Spielbergin klassikkoelokuva Tappajahai tulee jälleen tänään jouluaattona televisiosta. Hiljattain ohjaaja kertoi haastattelussa olevansa pahoillaan siitä, mitä elokuva tosielämässä aiheutti.

”Minä todella, aidosti kadun sitä”, sanoi elokuvaohjaaja Steven Spielberg BBC:n radiohaastattelussa muutama päivä sitten.

Eli mitä?

Omaa elokuvaansa, vuoden 1975 Tappajahaita. Tarkemmin sanottuna sitä, mitä elokuva aiheutti oikeassa elämässä haikaloille.

Peter Benchleyn romaaniin perustuva Tappajahai (Jaws) on klassikko ja aikansa suurimpia menestyselokuvia. Rannikkokaupungin asukkaiden kimppuun hyökkäävästä valkohaista kertova kauhujännäri nousi ilmestyttyään maailman katsotuimmaksi elokuvaksi, kunnes Tähtien sota syrjäytti sen ykköspaikalta pari vuotta myöhemmin. Tappajahain katsotaan luoneen koko modernin Hollywood-hittielokuvan käsitteen.

Elokuvakulttuurin lisäksi se vaikutti myös luontoon. Se nostatti ihmisissä valtavan pelon – jopa vihan – haita kohtaan. Ilmiölle on annettu nimikin, ”Jaws effect”.

Haita esimerkiksi alettiin metsästää huvin vuoksi enemmän kuin koskaan aiemmin.

Jo 1975 The New York Timesissa kirjoitettiin, kuinka Montaukin rannikkokylässä New Yorkissa juuri haiden kalastuskisojen suosio räjähti Tappajahain ensi-illan jälkeen. Montaukilainen kalastaja Frank Mundus oli tiettävästi inspiraatio elokuvan hainmetsästäjä Quintille. Siitä lähtien haita tapettiin kalastuskisoissa massoittain tulevien vuosikymmenien aikana.

Tappajahai oli ilmestyessään valtaisa hitti, ja sai ihmiset ympäri maailman pelkäämään haita myös tosielämässä.

Ylipäätään Tappajahai loi ihmisten mieliin käsityksen haista vaarallisina tappajina. Tosielämässä sadoista eri hailajeista vain muutama, kuten valkohai, voi olla ihmisille vaaraksi. Benchleyn Tappajahai-kirjaa inspiroi vuonna 1916 New Jerseyssä tapahtunut haihyökkäysten sarja, jossa kuoli neljä ihmistä.

Kaikkiaan haiden hyökkäykset ihmisten kimppuun ovat hyvin harvinaisia, yleensä ne pyrkivät välttelemään ihmisiä.

Tappajahai inspiroi lukemattomia muita elokuvia, joissa hait uhkaavat ihmisiä. Joidenkin tutkimusten mukaan elokuvien luoma kuva haista on aidosti haitannut haiden suojelua.

Ihmiset ovat aiheuttaneet haikantojen katastrofaalisen laskun muutamassa vuosikymmenissä. Nature-tiedelehden mukaan haiden määrä merissä on laskenut 71 prosenttia viimeisen 50 vuoden aikana.

BBC:n Desert Island Discs -ohjelman haastattelun mukaan Spielberg uskoo itsekin, että hänen hittielokuvansa oli yksi syypää haiden kohtaloon. Siksi hän sanoi ”katuvansa sitä tähän päivään saakka”. Tunnustuksesta ovat viime päivinä kirjoittaneet monet eri mediat.

Tappajahai-kirjan (1974) kirjoittaja Peter Benchley totesi samaa jo aiemmin, ennen kuolemaansa 2006. Hän sanoi Daily Express -lehden haastattelussa toivovansa, ettei olisi koskaan kirjoittanut kirjaa, joka teki hänestä miljonäärin. Vuosituhannen vaihteen jälkeen hän olikin jo lopettanut fiktion kirjoittamisen – ja omistautunut merien sekä haiden suojelulle.

Tappajahai Subilla 24. joulukuuta klo 23.15.