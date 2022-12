Kaksi tamperelaista suunnittelijaa kisaa suositussa television muotiohjelmassa – Voittajalle luvassa 10 000 euron rahapalkinto

Muodin huipulle -sarjan juontaa tällä kaudella mediapersoona Mmiisas.

Muodin huipulle -kisassa on tällä kaudella kaksi tamperelaista osallistujaa. Toinen heistä on suunnittelija Lauri Järvinen. Hänet kuvattiin studiossaan lokakuussa 2021.

Aamulehti

Televisiosarja Muodin huipulle jatkuu uusilla jaksoilla helmikuun alussa. Mukana tulevalla kaudella on myös kaksi tamperelaista suunnittelijaa. Lauri Järvinen, 27, on tuttu sukupuolirajoja rikkovasta minimalistista tyylistään. Hänen tuotantonsa on ohjelmaesittelyn mukaan tummaa avantgardea sekä värikkäitä printtejä ja painokuoseja tamperelaisittain.

Toinen tamperelainen kisaaja Riikka Manni, 32, on esittelynsä mukaan ”retrofuturistinen hattarapunkkari, joka rakastaa intensiivisiä värejä”. Hänen sirkustaustansa näkyy suunnittelussa käytännöllisyytenä ja leikkisyytenä.

Kuuluisia tuomareita

Ohjelmassa kymmenen muotisuunnittelijaa kisaa ja kehittää taitojaan erilaisten haasteiden myötä. Suunnittelijoita ohjaa mentori Sofia Järnefelt. Ohjelman juontaa mediapersoona Mmiisas eli Miisa Grekov.

Vakiotuomariston lisäksi asuja arvioivat tehtäväkohtaiset vierailevat tuomarit. Heitä ovat Mert Otsamo, Katri Niskanen, Teemu Muurimäki, Meeri Koutaniemi ja Minttu Räikkönen.

Kausi huipentuu finalistien muotinäytökseen. Voittaja saa lukuisia sopimuksia sekä 10 000 euron rahapalkinnon.

Muodin huipulle alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 2. helmikuuta. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.