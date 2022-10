Nokialla kuvattiin uutta pääkaupunkiin sijoittuvaa rikossarjaa – ”Helsingissä ei enää näytä helsinkiläisiltä sisäpihoilta”

Kansainvälisistä menestyssarjoista tunnetun tuotantoyhtiön televisiosarja Kerma toi Nokialle nuoret kiinnostavat näyttelijät, arvostetun ohjaajan ja letkan tavara-autoja. Kehuja saavat kermamunkit ja ystävälliset ihmiset.

Tilaajille

Nyt on aivan kuin Hollywoodissa. Nokian Teollisuusaseman sisäpihan täyttävät kuvausryhmän kalustoautot. Voimakkaat lamput on suunnattu ulkoa rakennuksen ikkunoihin. Niihin on pingotettu valkeat kankaat.

Tuottaja Saara Kankaanpää avaa maski- ja pukubussin oven. Sisältä kuuluu naurunremakkaa. Syke-sarjasta tuttu näyttelijä ja radiojuontaja Janne Saarinen lojuu sohvalla kuvausten tauolla. Näyttelijä Daniel Virtanen pyrkii ulos.