Venäläis­taustaisten syrjinnän vuoksi irti­sanoutunut The Voice of Finlandin tuottaja: ”Syrjinnästä ja rasismista täytyy voida puhua”

The Voice of Finland -ohjelman tuottajana ITV:llä toiminut Lotta Stenroos kertoo saaneensa irtisanoutumispäätöksestä positiivista palautetta.

The Voice of Finland -laulukilpailua esitetään Nelosella.

Maanantaina uutisoitiin, että The Voice of Finland -laulukilpailun tuotantoyhtiö ITV oli sulkenut kisasta ulos kaksi venäläistausta laulajaa. Ensimmäisenä asiasta kertoneen Ylen jutussa kerrottiin myös, että ohjelman tuottajana toiminut Lotta Stenroos irtisanoutui päätöksen vuoksi tehtävästään.

”En voinut seisoa sen päätöksen takana, siinä oli arvoristiriita”, Stenroos sanoo nyt puhelimessa.

Stenroos lisää, että hänen asiasta käymänsä keskustelut ovat luottamuksellisia, joten niitä hän ei halua avata enempää.

”Mutta syrjintä ja rasismi – ottamatta kantaa siihen oliko tämä sitä – ovat asioita, joista täytyy voida puhua.”

Stenroos kertoo saaneensa päätöksestään positiivista palautetta. Etenkin suomenvenäläiset ovat kiitelleet asian esiin nostamista.

ITV perui päätöksensä

Sitä, että ITV perui päätöksensä ja tarjosi poissuljetuille kilpailijoille mahdollisuutta palata ohjelmaan, Stenroos pitää kunnioitettavana.

”On rohkea teko myöntää virhe. Sitä toivoisi yritysmaailmaan lisää.”

Stenroos kertoo, että ei irtisanoutuessaan miettinyt työuransa jatkoa.

”Hyppäsin tyhjän päälle.”

Stenroosilla on toimittajatausta: hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Ylelle ja MTV3:lle. Pohjimmiltaan Stenroos kertoo olevansa kuitenkin kirjoittaja. Työn alla on romaani, jonka tarkoitus on ilmestyä Tammelta keväällä 2024.

”Se käsittelee ylisukupolvisia traumoja ja mielenterveysaiheita.”

Stenroos painottaa, ettei halua korottaa tekemäänsä päätöstä ainoaksi oikeaksi.

”Kaikki tekevät omat päätöksensä, tämä oli minun arvomaailmalleni oikea.”

Nelonen kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Aamulehti.