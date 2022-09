Succession nappasi parhaan draamasarjan Emmyn – Squid Game -näyttelijä teki historiaa

Lee Jung-jaesta tuli ensimmäinen ei-englanninkielisessä sarjassa esiintyvä näyttelijä, joka on voittanut Emmyn.

Los Angeles/Helsinki

Perheyhtiön kiemuroita setvivä HBO:n Succession on voittanut parhaan draamasarjan Emmy-palkinnon. Los Angelesissa järjestetyn gaalaillan päättäneen palkinnon perässä olivat myös sarjat Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things ja Yellowjackets.

Apple TV+:n Ted Lasso voitti parhaan komediasarjan kategoriassa. Jason Sudeikisin tähdittämä sarja vei voiton muun muassa sarjoista Hacks, Only Murderers Left in the Building ja What We Do in the Shadows.

Eteläkorealainen Lee Jung-jae on puolestaan tehnyt Emmy-historiaa. Squid Gamen julkaissut Netflix painottaa tviitissään sarjan miespääosaesittäjän olleen ensimmäinen ei-englanninkielisessä sarjassa esiintyvä näyttelijä, joka on voittanut Emmyn. Lee sai parhaan draamasarjan miesnäyttelijän Emmyn.

Draaman puolella parhaan naispääosan palkinnon nappasi odotetusti Euphoria-sarjaa tähdittänyt Zendaya. Palkinto oli hänelle jo toinen laatuaan.

Aiempi naispääosa-Emmy irtosi niin ikään Euphoriasta. Edellisen pystin myötä näyttelijästä tuli kaksi vuotta sitten historian nuorin parhaan naispääosan Emmy-palkinnon voittaja.