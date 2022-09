The Crown -sarjan kuvaukset todennäköisesti keskeytetään kunnioituksesta kuningatar Elisabetia kohtaan

Sarjan kuudennen eli viimeisen kauden kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä. Kuningatarta esittää Imelda Staunton.

Olivia Colman esitti kuningatar Elisabetia The Crownin kolmannella ja neljännellä kaudella. Kahdella viimeisellä kaudella kuningattarena nähdään Imelda Staunton.

Netflixin suositun The Crown -sarjan kuudennen kauden kuvaukset aiotaan todennäköisesti keskeyttää. Asiasta kertovat muun muassa sanomalehti Independent sekä elokuvasivusto Variety.

Keskeyttämisellä halutaan kunnioittaa kuningatar Elisabetia, joka kuoli torstaina iltapäivällä Balmoralin linnassa Skotlannissa 96 vuoden iässä.

Kuvausten keskeyttämisestä on kertonut sähköpostitse sarjan luoja Peter Morgan.

Elokuvasivusto Deadlinen mukaan Morgan on kirjoittanut sähköpostissaan, että The Crown on ”rakkauskirje” kuningattarelle.

”The Crown on rakkauskirje hänelle, eikä minulle ole tähän asiaan mitään lisättävää. Vain hiljaisuutta ja arvostusta. Oletan, että keskeytämme kuvaukset, myöskin kunnioituksesta häntä kohtaan”, Morgan kirjoitti torstaina.

Palkittu draamasarja seuraa Elisabet II:n elämää aina tämän häistä prinssi Philipin kanssa vuonna 1947 alkaen. Kuningatarta ovat näytelleet sarjassa Claire Foy, Olivia Colman sekä viimeisimpänä Imelda Staunton.

Staunton astuu rooliinsa The Crownin viidennellä kaudella, joka tulee Netflixiin marraskuussa. Myös muu näyttelijäkunta uudistuu. Prinssi Philipiä esittää Jonathan Pryce, Charlesia esittää Dominic West, prinsessa Dianaa esittää Elizabeth Debicki. Olivia Williams on Camilla Parker Bowles ja Jonny Lee Miller nähdään pääministeri John Majorina.

Pian nähtävä viides kausi käsittelee 1990-luvun tapahtumia ja päättynee Dianan kuolemaan eli vuoteen 1997.

Sarjan viimeisen eli kuudennen kauden on arvioitu päättyvän vuoteen 2003. Äskettäin uutisoitiin, että prinssi Harryna nähdään 16-vuotias näyttelijä Rufus Kampa, Williamia taas esittää 21-vuotias Ed McVey. Näyttelijävalinnat vihjaavat, että viimeinen kausi käsittelee poikien elämää ja keskittyy Dianan kuoleman jälkeisiin aikoihin.

Elokuvasivusto Deadlinen mukaan Netflixillä on on ollut jo kauan suunnitelmia sen varalle, että kuningatar kuolee sarjan teon aikana.

Kun sarjaa alettiin tehdä, yksi The Crownin päätekijöistä, Stephen Daldry, ilmoitti, että tuotanto keskeytetään tietyksi aikaa.

”Kukaan meistä ei tietä, koska se aika tulee. Mutta se olisi oikein ja se osoittaisi kunnioitusta kuningatar Elisabetia kohtaan. Hän on koko maailmalle tuttu, ja se meidän pitää tehdä.”