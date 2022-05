The Staircase -sarja palaa 20 vuoden takaiseen Kathleen Petersonin tapaukseen, josta kertoi jo true crime -klassikko Murhaportaat

Vuonna 2004 valmistuneen dokumenttisarjan teko on myös kirjoitettu osaksi draamasarjaa.

Joulukuussa 2001 amerikkalaiskirjailija Michael Petersonin vaimo Kathleen Peterson kuoli kotonaan päävammoihin. Surmasiko Peterson vaimonsa? Vai kompastuiko tämä portaissa?

Aihetta on pohdittu yli 20 vuotta. Nyt tapahtumista on tehty HBO:n minisarja The Staircase (2022). Kolmen ensimmäisen jakson perusteella se vaikuttaa aivan erinomaiselta.

Staircasen takana väijyy kuuluisampi sarja, Jean-Xavier de Lestraden samasta tapauksesta ohjaama dokumenttisarja Murhaportaat? (2004). Se oli edelläkävijä, vetävää true crimea ennen true crime -buumia, ja sille tehtiin jatko-osiakin.

Dokumenttisarja on mukana myös Staircasessa, kun ranskalainen kuvausryhmä kiinnostuu Petersonien tapauksesta.

Tositapahtumiin perustuvilla elokuvilla ja tv-sarjoilla on yksi hyödyllinen etu: koska tarina on tosi, epäuskottavat, banaalit tai liioitelluiltakin tuntuvat juonenkäänteet on helpompi ottaa vastaan. Näin on myös Staircase-sarjan kohdalla.

Mutta onhan siinä myös ongelmansa, kun ensin tehdään dokumentti ja sitten fiktio. Sarjassa nähdään kohtauksia, jotka olivat mukana myös Murhaportaissa. Varsinkin silloin näyttelijöiden suoritukset tuntuvat helposti oikeiden ihmisten imitoinnilta.

Kathleen ja Michael Peterson kotialbumikuvassa Murhaportaat?-dokumenttisarjasta.

Staircase-sarjaa katsoessani en voinut olla toistuvasti miettimättä, kuinka paljon henkilöhahmot näyttävät ja kuulostavat esikuviltaan. Monesti hyvin paljon.

Tietysti Staircasessa näytetään paljon myös dokumentin ulkopuolelle jäänyttä, kuten uhrin eli Kathleen Petersonin (Toni Collette) elämää sekä jälkikasvun keskusteluja siitä, onko isä syyllinen. Ne tuovat mukaan inhimillisyyttä.

Murhaportaat?-dokumentin kuvaukset ovat tärkeä osa Staircasen juonta. Dokumentin kuvausryhmä saapuu Petersonin talolle, ja näemme, miten Michael Petersonia (Colin Firth) ohjataan ja miten hän käyttäytyy kameroiden edessä.

Veto on onnistunut. Minisarja ottaa näin etäisyyttä dokumenttiin. Samalla voimme pohtia, mitä Murhaportaat? meille näytti ja mihin suuntaan se ohjasi katsojia. Staircasea voi katsoa myös Murhaportaiden kritiikkinä.

Murhaportaita on kritisoitu usein siitä, että se antaa liian vähän painoa Petersonin syyllisyyteen viittaavalle todistusaineistolle ja esittää rikostapauksen hankalampana kuin se onkaan.

Kaikkia Staircasen jaksoja ei ole vielä näytetty kriitikoille, mutta ainakin alkupuolella sarja jättää auki sen, surmasiko Michael Peterson oikeasti puolisonsa. Sellainen luo mysteerin tunnelmaa. Tosielämän rikostapaukset esitetään televisiossa usein avoimempina tapauksina kuin mitä ne oikeasti ovatkaan.

