Voice of Finland Seniorissa laulaa kansainvälisen uran tehnyt Anita Karjalainen Siivikkalasta

Ulkoasiainministeriössä pitkän uran tehnyt Anita Karjalainen on laulanut jo Beatles-festareilla ja Finlandia-talossa. Voice of Finland Seniorissa hän kisaa kuudentoista 60–84-vuotiaan seniorin joukossa.

Anita Karjalainen, 60, Ylöjärven Siivikkalasta laulaa kilpaa Nelosen uudessa Voice of Finland Seniorissa.

Aamulehti

Nelosen Voice of Finland -tv-sarjassa alkaa 20. toukokuuta uusi Voice of Finland Senior -kilpailu. Siinä laulaa kuusitoista 60–84-vuotiasta senioria, jotka on valittu kilpailuun liki kahdensadan hakijan joukosta.

Kilpailussa laulaa myös 60-vuotias Anita Karjalainen Ylöjärven Siivikkalasta. Karjalainen on tehnyt uraa ulkoasiainministeriössä ja asunut uransa aikana perheensä kanssa Aasiassa, Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa. Iän kertyessä hän palasi perheensä kanssa lapsuusajan kotimaisemiinsa Pirkanmaalle. Nykyisin hän toimii hyvinvointialan yrittäjänä. Hänellä on kuusi lasta, neljä lastenlasta sekä iso sukulaisista koostuva lähipiiri, jota Anita kutsuu klaaniksi.

Anita kertoo miettivänsä joskus, onko hän liian vanha esiintymään ja laulamaan, tavoittelemaan unelmaansa. Hänellä on kuitenkin jo paljon kokemusta laulamisesta. Hän on esiintynyt Finlandia-talossa ja Beatles-festareilla, laulanut musikaaleissa, keikkaillut ja laulanut demoja studiossa.

