Rikossarja Koskinen nähdään myös Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa – Sopimusneuvotteluja muihin maihin käydään parhaillaan

Tampereella kuvattu rikossarja kulkee maailmalla nimellä Lakeside Murders.

Koskisessa on paitsi tamperelaisille tuttuja maisemia, myös näyttelijöitä ja sivuroolien esittäjiä. Kuva ensimmäisen tuotantokauden kuvauksista. Oikealla Eero Aho.

Aamulehti

Tampereella kuvatun Koskinen-rikossarjan esitysoikeudet on jo myyty Pohjois-Amerikkaan, Kanadaan, Australiaan ja Latviaan.

Sarja perustuu Seppo Jokisen luomaan suosittuun Koskinen-kirjasarjaan, joka on kuvannut poliisien työtä yli 25 vuoden ajan.

Seuraava Seppo Jokisen Koskis-romaani Pahasti tehty ilmestyy huhtikuussa 2022.

Lue lisää: Rikosdraama Koskinen saa paljasjalkaisen tamperelaisen punastumaan mielihyvästä – Katsoimme ennakkoon Tampereen seudulla kuvatun uutuussarjan, näitä paikkoja siitä voi bongata

Ruudun alkuperäissarja seuraa komisario Sakari Koskista ja hänen tiimiään Tampereen poliisin väkivaltaisten rikosten yksikössä.

Tulevaisuudessa Pirkanmaan maisemia ja rikossarjaa pääsevät seuraamaan myös katsojat Pohjois-Amerikassa, Kanadassa, Australiassa ja Latviassa. Kansainvälinen levitysyhtiö LS Distribution (Mediawan) neuvottelee parhaillaan sarjan levityksestä myös muihin maihin.

Yhtiö on yksi Euroopan suurimpia audiovisuaalisen sisällön jakajia.

Järviseudun murhia

Maailmalla Koskinen-sarjaa esitetään nimellä Lakeside Murders ja se nähdään englanniksi tekstitettynä.

Levitysyhtiö uskoo Koskinen-sarjan kiinnostavan hyvin myös ulkomaisia katsojia, koska sarja edustaa perinteistä rikosdraamaa, joka on kuitenkin kiinni tässä päivässä.

Sarjan nimiroolissa nähdään pitkän uran kotimaisissa sarjoissa ja elokuvissa tehnyt Eero Aho. Rikostiimiin kuuluvat myös Maria Ylipään näyttelemä Ulla Lundelin, Turkka Mastomäen Risto Pekki ja Jon-Jon Geitelin näyttelemä Markku Kaatio.

Vaihtuvissa rooleissa sarjassa nähdään ja on jo nähty useita tunnettuja paikallisia kasvoja Martti Syrjästä ja Hannele Laurista stand up -koomikko Anitta Ahoseen. Myös Hervannassa asuva kirjailija Seppo Jokinen itse on näyttäytynyt sarjassa.

Sarjan on tuottanut Aito Media yhdessä Nelonen Median ja Elisa Viihteen kanssa.

Aamulehti ja Nelonen Media kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.