Syksyllä alkaa luultavasti kaikkien aikojen kallein tv-tuotanto: Uusi Taru sormusten herrasta -sarja on jo nyt herättänyt spekulaatiota ja kiistoja

Amazonin Taru sormusten herrasta: Valtasormukset -sarjan ensimmäinen mainos julkaistiin Superbowlin yhteydessä. Sarja kertoo J.R.R. Tolkienin luoman Keski-Maan toisesta ajasta, tuhansia vuosia ennen Tarua sormusten herrasta ja Hobittia.

Amazonin jättituotanto Taru sormusten herrasta: Valtasormukset (The Lord of the Rings: The Rings of Power) alkaa 2. syyskuuta.

Amazon on viime viikkoina alkanut paljastaa tietoja kruununjalokivestään, kun markkinointi on alkanut. Valtasormukset on ennakkotietojen mukaan historian kallein tv-tuotanto. Amazon maksoi J.R.R. Tolkienin perikunnalle teoksen oikeuksista jopa 250 miljoonaa dollaria. Viiden kauden mittaiseksi veikatun sarjan kokonaiskustannusten on arvioitu olevan yhteensä yli miljardi dollaria. Uuden-Seelannin viranomaisten vahvistamien tietojen mukaan ensimmäisen kauden tuotantokustannukset olivat 465 miljoonaa dollaria.

Valtasormukset alkaa samanaikaisesti yli 240 maassa, Amazon kertoo tiedotteessaan.

Sarjan ensimmäinen mainos julkaistiin maanantaina aamuyöllä amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelun Superbowlin yhteydessä.

Odotukset ja paineet ovat kovat.

Minuutin mittainen traileri on käynnistänyt kovan spekulaation siitä, mitä sarjan ensimmäisellä kaudella oikein tapahtuu. Se ei nimittäin ole mitenkään selvä juttu.

Se tiedetään, että Valtasormukset-sarja kertoo Tolkienin luoman fiktiivisen maailman Keski-Maan toisesta ajasta, tuhansia vuosia ennen Tarua sormusten herrasta ja Hobittia.

Toinen aika itsessään on tuhansien vuosien mittainen ajanjakso. Sarjan tekijät ovat kertoneet, että aikaa on tiivistetty. Tapahtumat, joiden välillä on Tolkienin kirjoissa satoja tai tuhansia vuosia, on laitettu tapahtumaan lähempänä toisiaan, jotta draama saadaan toimimaan.

Sarjan luojat J.D. Payne ja Patrick McKay ovat kertoneet tarinan käsittelevän neljää keskeistä juonta. Uudelle sarjalle nimen antaneet valtasormukset taotaan, ja paha valtias Sauron nousee. Ihmisten suuren kuningaskunnan Númenorin kohtalo kerrotaan ja lopulta nähdään ihmisten ja haltioiden viimeinen liitto.

Näihin tapahtumiin viitattiin myös 2000-luvun alussa ilmestyneissä Peter Jacksonin Taru sormusten herrasta -elokuvissa, ja monista nähtiin pikaversiot ensimmäisen elokuvan alun prologissa.

Käsikirjoittajien tehtävä ei ole ollut helppo. Vanity Fairin haastattelussa McKay muotoilee tekijöiden haasteen näin:

“Pystymmekö keksimään romaanin, jota Tolkien ei koskaan kirjoittanut, ja tekemään siitä sellaisen jättimäisen tv-sarjatapauksen, jollainen on mahdollista tehdä vasta nyt?”

McKayn kommentti romaanista liittyy lähdemateriaalin niukkuuteen. Amazonilla on oikeudet Taru sormusten herrasta -kirjaan. Tolkien maalasi nämä tarinat vain hyvin suurin pensselivedoin kirjan liitteissä. Dialogia ei ole eikä edes kovin suurta joukkoa eläviksi maalattuja henkilöitä. Käsikirjoitukseen on pitänyt keksiä paljon kaikenlaista uutta.

Sarjan tekijät ovat halunneet käsitellä lähdemateriaalia kuitenkin kunnioittavasti. Tekijät ovat olleet koko ajan yhteydessä Tolkienin perikuntaan, joka on kuulemma hyväksynyt kaikki uudet ideat. Kunnioittava suhtautuminen on välttämätöntä, jotta Tolkienin fanit hyväksyvät uuden sarjan.

Peter Jacksonin elokuvat ovat luoneet voimakkaan mielikuvan siitä, miltä Keski-Maa näyttää. Uuden sarjan tekijät ovat fiksusti huomioineet tämän, ja sarja näyttää ennakkomateriaalin perusteella olevan saman tyylinen kuin Jacksonin elokuvien maailma, mutta silti omanlaisensa. Mukana on Jacksonin elokuvien tekijöitä, kuten kuvittaja John Howe ja säveltäjä Howard Shore, sekä tehosteita työstävä Weta workshop.

Kaikille faneille eivät muutokset kuitenkaan kelpaa, eivät edes Tolkienin perikunnan siunaamat. Tolkienin perinnön vartijan roolin ottajia tuntuu nyt riittävän. Kun tietoja uudesta sarjasta on tullut julkisuuteen, äänekäs fanivähemmistö on aktivoitunut netissä. Sarja on esimerkiksi ilmeisen tosissaan tuomittu sen takia, että kaikki haltiat ja kääpiöt eivät ole valkoihoisia.

Keski-Maassa riittää monenlaisia asukkaita. Upeiden maisemien lisäksi yleisölle on esitelty haltioiden hallitsijoita, kääpiökuninkaallisia, metsähaltioita, ihmisiä, hobittien esi-isiä sekä tulisesta kraatterista nouseva ”mysteerimies”.

Sormusten herra -elokuvien yleisölle tutuimpia hahmoja ovat haltiat. Pitkäikäisyytensä takia sarjassa nähdään samoja nimiä kuin Jacksonin elokuvissa, vaikkakin eri näyttelijöiden esittäminä. Valtasormuksissa esimerkiksi Galadrielia esittää Morfydd Clark, kun Peter Jacksonin elokuvissa häntä esitti Cate Blanchett.

Elokuvissa Elrondia esitti Hugo Weaving, nyt hänen nuorempaa versiotaan esittää Robert Aramayo. Hän on katsojille tuttu Game of Thronesin takaumaosista, joissa Aramayo esitti vuorostaan Ned Starkin nuorempaa versiota.

Sormusten herrassa Galadriel on eteerinen, mutta uudessa sarjassa väkevän oloinen soturi, joka nähdään promokuvassa ratsastamassa taisteluun. Soturius ei ole sarjan tekijöiden keksintöä. Tolkien itsekin kuvaili Galadrielin olleen aikanaan voimakas taistelija.

Muita trailerissa nähtyjä haltioita ovat sarjaa varten luotu Arondir (Ismael Cruz Córdova) sekä Benjamin Walkerin esittämä kuningas Gil-Galad.

Galadriel Amazonin julkaisemassa mainoskuvassa uudesta sarjasta.

Kääpiöistä on esitelty prinsessa Disa (Sophia Nomvete) ja prinssi Durin IV (Owain Arthur). Fanit ovat jo ehtineet väitellä naiskääpiöiden parrallisuudesta ja parrattomuudesta.

Traileri alkaa kuvalla satamakaupungista, joka vaikuttaisi olevan Númenor, Tolkienin versio Atlantis-myytistä, kertomus sivilisaatiosta, joka sortuu omaan ylpeyteensä. Trailerin lopussa nähdään välähdys suuresta taistelusta, joka saattaa olla takauma Keski-Maan ensimmäiseltä ajalta.

Joidenkin lähteiden mukaan sarjan ensimmäinen tunnin mittainen jakso, tai jopa kaksi ensimmäistä jaksoa, olisivat kokonaan tällaisia takaumia.

Mutta entä se mysteerimies?

Spekuloidaan vähän.

Liekkimeren, ilmassa pyörivien kivien ja ilmeisesti jonkinlaisen kraatterin keskeltä nousee parrakas, alaston hahmo. Joku ojentaa hänelle kätensä. Käden ojentajan on tulkittu olevan Elanor ”Nori” Brandfoot, utelias harfoot eli esihobitti, jota esittää Markella Kavenagh. Ennakkotietojen mukaan Nori löytää salaperäisen muukalaisen, jonka identiteetti on yksi sarjan suuria arvoituksia. Daniel Weyman esittää sarjassa Muukalainen-nimistä hahmoa. Kraatterin mysteerimies voisi olla tämä Muukalainen.

Kuka Muukalainen on? Yksi Keski-Maan velhoista? Paha Sauron tai ehkä jopa lupsakka henki Tom Bombadil? Joku ihan muu? Tolkienin teksteistä löytyy vihjeitä moneen suuntaan.

Väittely sarjasta sekä spekulaatio sen salaisuuksista on jo alkanut. Vastauksia saadaan syyskuusta alkaen, kun Valtasormukset ilmestyy.

Taru sormusten herrasta: Valtasormukset Amazon Primella 2. syyskuuta alkaen.