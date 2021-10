Ylen suosittu viihdeshow sai viisi pääministeriä samaan lähetykseen

Elämäni biisi lähetetään yleensä suorana, mutta erikoislähetys, johon pääministerit osallistuvat on nauhoitettu ennakkoon.

Yleisradion Elämäni biisi -ohjelman varsinainen kausi päättyi lokakuun lopussa, mutta luvassa on vielä yksi erikoislähetys tapaninpäivänä. Silloin Elämäni biisi -ohjelman sohvalla toistensa suosikkikappaleita arvuuttelee peräti viisi Suomen pääministeriä.

Mukana ovat Sanna Marin, Mari Kiviniemi, Antti Rinne, Jyrki Katainen ja Esko Aho. Juontajana on tuttuun tapaan Katja Ståhl. Pääministerikattaus julkistettiin lauantaina 30.10. syksyn viimeisessä varsinaisessa Elämäni biisi -lähetyksessä.

Elämäni biisi lähetetään yleensä suorana, mutta tämä erikoislähetys on jo nauhoitettu ennakkoon. Juontajana on tuttuun tapaan Katja Ståhl.

Kyseessä on kotimainen ohjelmakonsepti, joka on käsikirjoittaja Petja Peltomaan käsialaa. Ohjelman on tuottanut Yellow Film & TV.