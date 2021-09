HBO:n uusi suoratoistopalvelu aloittaa Suomessa lokakuussa – Samalla HBO Nordic poistuu käytöstä

HBO:n aluejohtaja Christina Sulebakkin mukaan suomalaisten tekijöiden kanssa on käyty keskusteluja sarjojen tuotannosta.

HBO:n uusi suoratoistopalvelu HBO Max aloittaa Euroopassa ja Suomessa 26. lokakuuta. Samalla vuodesta 2012 asti toiminut palvelu HBO Nordic poistuu käytöstä.

HBO Max aloitti Yhdysvalloissa viime vuoden toukokuussa ja laajeni tänä kesänä Etelä- ja Väli-Amerikkaan. Warner Media -konsernin omistaman, laatudraamasta tunnetun kanavan ympärille rakennettu suoratoistopalvelu aloittaa Euroopassa ensin Pohjoismaissa, Espanjassa ja Andorrassa.

Näissä maissa on ollut tähän asti HBO:n suoratoistopalveluita eri nimillä, Suomessa HBO Nordic. Onko uudessa palvelussa kyse vain Nordicin nimenvaihdosta?

– Tämä ei ole uudelleenbrändäys, kertoo HBO Maxin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueiden johtaja Christina Sulebakk videohaastattelussa.

– Tämä on kokonaan uusi tekninen alusta, ja palvelussa on enemmän sisältöä kuin vanhassa.

Uudessa HBO Maxissa sisältö on jaettu brändikokonaisuuksiin. Viisi brändiä ovat Warner Bros, DC, Cartoon Network, HBO ja HBO Max Original. Ratkaisu muistuttaa Disney+-palvelua, jossa sisältö on jaettu vastaavalla tavalla.

Warner Bros -nimen alla on ainakin studion elokuvia, uusia ja vanhoja. DC sisältänee supersankarikustantamon hahmoista tehtyjä elokuvia ja sarjoja. Cartoon Network on Warnerin omistama animaatiokanava, jonka osana toimii aikuisille suunnattu Adult Swim. HBO on tuttu tv-sarjoihin erikoistunut kanava, ja HBO Max Original taas sisältää suoratoistoa varten tehtyä sisältöä.

Toinen iso uudistus on, että HBO:n sarjoja ja elokuvia ei Sulebakkin mukaan tulevaisuudessa näe muualta. Esimerkiksi C Moren kautta ei jatkossa voisi enää katsoa HBO:n sarjoja.

– Meillä on yksinoikeus. Meillä on ollut hyvä suhde C Moren kanssa, mutta meillä ei ole enää sitoumuksia heille. HBO-brändi on yksinoikeudella meillä, ja kaikki Warnerin sisältö tulee vain meille, Sulebakk linjaa.

Jotain Warnerin sisältöä on kuitenkin vielä katsottavissa muissa palveluissa ja se todennäköisesti pysyykin niissä jonkin aikaa. Vanhat sopimukset voivat olla pitkiä. Sopimusten takia myös eri maissa HBO Maxissa on jonkin verran eri sisältöä.

– Oikeuksista neuvotellaan alueellisesti ja maailmanlaajuisesti, joten eroja tulee olemaan.

HBO:n Björnstad-sarja on tuotettu Ruotsissa. Oliver Dufåker (vas.) näyttelee kaupungin lahjakkainta ja lupaavinta nuorta jääkiekkoilijaa Keviniä ja Tobias Zilliacus hänen tunnekylmää isäänsä, joka lataa poikansa harteille suurimmat menestyspaineet.

HBO on tuottanut paikallista sisältöä jonkin verran Pohjoismaissa. Ruotsissa on tuotettu sarjat Gösta ja Björnstad ja Norjassa Beforeigners, jossa näyttelee myös Krista Kosonen. Ensimmäinen tanskalainen sarja Kamikaze ilmestyy lähiaikoina. Sulebakkin mukaan myös suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa on käyty keskusteluja.

Suoratoistopalvelut kilpailevat sisällön lisäksi hinnalla. Sulebakk ei kerro uuden palvelun hintaa, mutta kuvailee sitä ”hyvin aggressiiviseksi”. Hinta julkistetaan lokakuussa.

Yhdysvalloissa HBO Maxista on tarjolla kaksi erihintaista palvelua, joista edullisemmassa on mainoksia. Suomessa ei tule tarjolle ainakaan alkuvaiheessa tällaista halvempaa mainospalvelua.

HBO ei kerro tässä vaiheessa, miten kauan elokuvateatteriensi-illan jälkeen elokuvat tulevat HBO Max -palveluun. Aiemmin tänä vuonna kerrottiin Yhdysvaltoja ja Britanniaa koskevasta sopimuksesta, jonka mukaan elokuvateatteriketjulla on 45 päivän ensi-iltaoikeus Warnerin elokuviin, vuoden 2022 alusta lähtien.

Game of Thrones -sarjan päättyminen aiheutti notkahduksen HBO:n tilaajaluvuissa. Kuvassa Emilia Clarken esittämä Daenerys Targaryen.

HBO ei julkista myöskään nykyisiä tilausmääriä eikä tilaajatavoitteitaan. Lippulaivatuotteen loppuminen pari vuotta sitten aiheutti notkahduksen. Tämä näkyy esimerkiksi mediankäyttöä seuraavan ruotsalaisen Mediavision-yhtiön selvityksessä.

– Menetimme jonkin verran tilaajia, kun Game of Thrones loppui. Kaikki eivät olleet kiinnostuneita muusta sisällöstämme. Mutta sen jälkeen tilaajamäärä on kasvanut. Odotamme kovaa kasvua uuden palvelun myötä. Tavoitteenamme on olla yksi suurimmista suoratoistopalveluista Suomessa.

Suomessa toimii tällä hetkellä monia suoratoistopalveluita. HBO Maxin lisäksi tarjolla ovat ainakin Amazon Prime Video, AppleTV+, Disney+, Discovery+, Netflix, Mubi, C More, Fox Play ja Paramount+. Kotimaisia palveluita ovat Yle Areena, Elisa Viihde Aitio ja Viaplay, MTV Katsomo sekä Ruutu+.