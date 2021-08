Tässä ovat The Voice of Finlandin all stars -kauden kilpailijat – mukana on kolme pirkanmaalaista laulajaa

Jhayden Aleo on yksi heitä, jotka kisaavat The Voice of Finlandin all stars -kaudella.

Aamulehti

The Voice of Finland -ohjelmasta nähdään tänä syksynä all stars -kausi. Mukana on laulajia, jotka ovat ohjelman aiemmilla kausilla päässet mukaan joko suoriin lähetyksiin tai jopa finaaliin, mutta eivät ole vielä voittaneet ohjelmaa.

Mukana on kolme pirkanmaalaista laulajaa: kuudennelta kaudelta tuttu tamperelainen A-J Keskinen, kahdeksannelta kaudelta tuttu tamperelainen Jhayden Aleo ja yhdeksänneltä kaudelta tuttu tamperelainen Aada Adaya.

Aamulehti haastatteli Jhayden Aleon vuonna 2019. Pääset lukemana jutun alta.

Kangasalalainen Jhayden Aleo, 17, sai kuulla, ettei hänen äänensä sovi oikein mihinkään – nyt hän kisaa The Voice of Finlandin voitosta

Ohjelmassa on mukana muutamia hyvinkin tuttuja kasvoja, muun muassa ensimmäiseltä kaudelta tuttu Jesse Kaikuranta, Karoliina Kallio, joka edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 2009 Waldo’s Peoplessa, ja Vahtera-nimellä musiikkia tekevä Meri Vahtera.

Tähtivalmentajina toimivat aikaisemmilta kausilta tutut Michael Monroe, Tarja Turunen ja Elastinen. Juontajana on Heikki Paasonen.

The Voice of Finland: All Stars on kuuden jakson mittainen ja alkaa Nelosella ja Ruudussa lauantaina 28. elokuuta.

Lista Kaikki all stars -kauden kilpailijat Jesse Kaikuranta Karoliina Kallio Kimmo Härmä Taru Ratilainen Ike Ikegwuonu Duosta Tomas Höglund & Maria Höglund Tomas Tiia Erämeri Camilla Bäckman Paolo Ribaldini Jani Klemola Duosta Tomas Höglund & Maria Höglund Maria Kaisa Leskinen Alex Ikonen Meri Vahtera Andrea Brosio A-J Keskinen Tiina Nyyssönen Roberto Brandao Eveliina Määttä Fiona Krüger Jhayden Aleo Astrid Nicole Sarina Kettunen Emilia Virlander Aada Adaya

Aamulehti ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.