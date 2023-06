Pussinuuskasta jäävät ongelmajätteet eli pussit, ne olisi tarpeen laittaa panttimaksulliseksi, aluksi vaikkapa 2 euroa/pussi! Iljettää talsia niiden päällä. Entäpä vaara saada tartunta ties mistä taudista, pikkulapset ja elukat ainakin vaarassa joutua vähintään levittäjäksi! Pussisaaste ajoissa kuriin

Kiitokset kaikille Sastamalan päivystyksen ja Acutan henkilökunnille. Olette kaikki niin hyviä! Mummeli

Kiitos Messukylän seurakunnalle syntymäpäiväjuhlien yhteyteen järjestetystä ehtoollishartaudesta Aitolahden kirkossa 14.6. Erinäisistä syistä minulla on ollut vaikeuksia päästä kauan kaipaamaani ehtoollisjumalanpalvelukseen. Kiitos teille

Viime aikojen kirjoittelun kirvoittamana, olisin kysynyt kaupungin liikennejärjestelyistä vastaavalta: Onko kaupungissa yhtään jalkakäytävää, joka on vain kävelijöille tarkoitettu? Luulenpa vaan, että siitä tulee suosittu, jos sellainen löytyy! Mikko47

Onko lastensuojelussa opittu mitään Vilja Eerikan tapauksesta? Ei, sen todistaa pienen pojan kohtalo. Paljon lupauksia ja korulauseita on kuultu. Mutta mitään ei ole tehty mikä auttaisi näitä hädässä olevia lapsia. Kuinka monta ilmoitusta pitää tehdä jotta asioihin puututaan? Surullista

Kun Suomessa presidentti valittiin aikoinaan epäsuorasti valitsijamiesvaalilla, oli presidentillä suuri valta. Nykyisin, kun presidentti saa suoraan kansan mandaatin, valta on kutistunut. Se on muutettava. Ainakin eduskunnan hajotusoikeus on palautettava presidentille. Sakari Sivenius

Heinäpuistosta huolissaan olevat Salmi ja Kummola eivät lainkaan ottaneet huomioon vuonna 2012 päätetyn Koilliskeskuksen osayleiskaavaa vastustavien alueen asukkaiden vastustusta. Kaava kumosi 2004 luvatun pientalovaltaisen rakentamisen ja muutti alueen slummiksi! Valehtelijat

Epilän frisbeegolfarit, voitte kai tekin viedä roskanne roskiksiin tai edes jättää tyhjät tölkit ruttaamatta. Ploggaaja

Haluaako joku tosiaan, että kaikki pyöräilijät, lautailijat, mopoilijat ja erilaisilla sähkövempaimilla jalankulkijoiden kanssa samoja väyliä käyttävät aina ja kaikkialla soittelevat kelloa, tööttäilevät torvia ja toitottelevat muita äänimerkkejä joka ainoalle jalankulkijalle. En minä ainakaan halua. Älkää nyt hulluja puhuko

Mitä jos lääkäri käyttäisi aikansa vain potilaan hoitoon ja konekirjoittaja hoitaisi kaiken kirjoitustyön. Näin potilasjonot pienenisi. Turhat palaverit ja raportoinnit muiden tehtäväksi. Suutari pysyköön lestissään

Tamperelaisena toivon, että emme kinua valtiolta ratikan rahoitusta. Suomessa tarvitaan rahaa paljon tärkeämpiin kohteisiin. Myös koohotus tunnin junasta on syytä lopettaa. Satsataan terveydenhoitoon

Soitin terveyspalvelujen neuvontaan ja kerroin alkoholisti isäni kokonaistilanteen laskun. Kaksi viikkoa sohvalla liikkumatta. Aluksi kovat kivut. Ei syö ei juo. Ei pysty kulkemaan. Vanha jäärä ei tunnusta kipujaan, eikä lähde sairaalaan. Neuvoivat soita 112 ja apua tulee. Ensihoito paikalla ja tivaa, miksi ovat siellä? Luulin että se on heidän työtään. Huolissaan oleva omainen

Luuletteko valtuutettujen ajavan kuntalaisten etuja, oikeuksia ja mielipiteitä? Loukonlahden kaava toistaa samaa kuin sadoissa muissa päätöksissä! Koilliskeskus 2012

Satamakadun ja Koulukadun risteyksessä Tampereella, vanhan sossun talon edustalla on sähköpotkulautojen hautausmaa. Siinä on usein kymmenien lautojen ryteikkö josta ei pääse läpi, sen paremmin kauppaan kuin omaan kotiinsakaan. Olen kurkkuani myöten täynnä tätä Tampereen päättäjien saamattomuutta. Jos te ette kykene tätä raamatullista vitsausta kaupungista hävittämään, te olette turhia ja täysin väärissä hommissa. Ettekö te tajua, millainen haitta niistä on kaupunkilaisille. Eihän täällä keskustassa voi enää asua. Vaihtoon koko valtuusto. Kyllä jurppii tana

Pirhalta tuli aiheeton lasku. Kuntaperintä ei voi asialle mitään kuulemma. Pirhan oma sähköposti ei vastaa 7 viikkoon mitään. Pirhan puhelinnumero ei vastaa. Takaisinsoitto kertoo, että puhelu on jo rekisteröity. 3 viikkoa sitten jo soitettu. Odotetaan, että luottotiedot menee. Ketään ei asiasta saa kiinni. Kiitos hyvinvointibyrokratia

