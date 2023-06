Maauimalan vesi on liian kylmää

Ikävää, kun maauimalan vedenlämpötila on laskettu epämiellyttävän kylmäksi. Hinta kuitenkin melko korkea 5,30 euroa. Ei kai ole tarkoitus tulla sinne palelemaan, vaan nauttimaan kesästä. Ei ollut paljon isossa altaassa väkeä, eikä ihme. Entinen kävijä

Itsekkäät PS-arvot jylläävät hallituksen muodostamisessa? Kaikkein heikoimmilta, iäkkäiltä ja vammaisilta leikataan. Syytä on harkita yhteiskunnan arvoja. Koirille tehdään leikkipuistoja ja hyväkuntoisille rakennetaan jäähalleja tai skeittiratoja. Aikuisille tehdään hiihtolatuja. Minne hyväkuntoisilta ovat unohtuneet talkoot? Tytöille, naisille ja lapsille ei anneta vuoroja. Koululaisille ei ole tyttöjen ja poikien yhteisiä pelikenttiä tai luistinratoja. Vanhuksilta ja vammaisilta puuttuvat kuntoutus, avustajat ja mahdollisuus ulkoiluun sekä esteetön pääsy. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Fimlab Hervanta sulkeutuu kesäkuun lopulla yli kuukauden ajaksi eli Iäkkäiden huonokuntoisten ja autottomien pitää ponnistella bussilla ja ratikalla Kuninkaankulman toimipisteeseen, koska esimerkiksi Taysissa tehtävät lääkehoidot edellyttävät tuoreet verikoetulokset. Näin palvelee Pirha ja Tampereen kaupunki. Syöpä ei ole lomalla heinäkuussakaan

On helppo käydä Hervannan Finlabissa verikokeessa, kun on Nopsa-koelinja. En tiedä kuka on homman keksinyt, mutta paras keksintö ikinä! Ilman jonotusta

Kaikille puolueille tupakoitsijat ovat taas kerran pelkkä haitta. Onko ihme, ettei suuri osa kansasta äänestä ollenkaan vaaleissa. Haittaverot ynnä muut verot kyllä kelpaavat puolueille vuosikymmenestä toiseen. Tupakkaveroja maksettu 45 vuotta ilman mitään vastinetta

Taitaa Etelä-Hervannan koulun valmistumisen aikataulu pykiä, kun tontilla edelleen painetaan yli kaksitoistatuntisia päiviä aamukuudesta iltamyöhään ja lähitalojen asukkaat "tykkää". Viimeisin keksintö rakennusyhtiöltä on kovaäänisestä pauhaavat kuulutukset. Sädesieni tervetuloa

Kun vien ja haen matkustajia Tampereen linja-autoasemalta, minne voin pysäköidä autoni? Linja-autoaseman pihan parkkipaikkoja ei saa enää käyttää ja Vuolteenkadun 15 minuutin paikat ovat Ratinan kauppakeskuksen ravintoloista noutoruokaa hakevien ruokalähettien valtaamat. Ihmettelevä

Vaikka mies lähtee vihreistä kansanliikkeeseen, ei vihreä ideologia lähde miehestä. Nyt, kun ulkoministerin pesti päättyy, jää vielä aikaa suorittaa asepalvelus lyhyen kaavan mukaan. Suomen puolustus- voimien ylipäällikön uskottavuus, tässä maailman tilanteessa, nousee ohi poliittisen osaamisen. Joutomaan laulu

