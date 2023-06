Hyvät pyöräilijät! Kevyen liikenteen väylillä kävelyyn ei tarvita "ajokorttia" ja siellä voi kulkea kaikenlaisia ihmisiä selvin päin, humalassa, lapsia, vanhuksia, liikuntarajoitteisia, kuulo- tai näkövammaisia, koiranulkoiluttajia, roskienkerääjiä.. Siis ihan kuka tahansa. Ole hyvä ja huomioi tämä ajaessasi ja kilauta sitä kelloa, ainakin silloin, kun selvästi huomaat, ettei kävelijä ole sinua havainnut. Ja ohita hänet riittävän kaukaa. Kuljen itse paljon sekä pyörällä että jalkaisin, otan liikkuessani muut huomioon. Kukka-täti

Tampereella D-kulman takana on Jokikatu ja sen vieressä on jalkakäytävä. Jalkakäytävä on jalankulkijoille, ei pyöräilijöille. Merkit ilmoittamassa molemmissa päissä. Toisella puolella tietä kevyen liikenteen väylä, menkää sinne pyöräilemään. Ajakaa oikein

Ruuhkaisemmissa maissa auton torven töräyttelyyn ja pyörän kellon kilkatukseen ei sisälly negatiivisia tunteita. Niillä vain varoitetaan kanssaliikkujia. Suomessa äänimerkit koetaan uhkailuna ja kettuiluna tai haasteena kaksintaisteluun. Miksi? Jorma66

Jalankulkijana pyrin kulkemaan vasenta laitaa, jotta pyöräilijä, joka tulee selkäni takaa saa ajaa suoraan. En pelästy kellon kilkutusta, enkä ota äkkiä harha-askelia. Olen kyllä saanut moitetta pyöräilijöiltä, kuljen väärällä puolella. Oppi annettu 1950-luvulla koulussa. Mummeli

Miksi se jalankulku on joillekin niin vaikea asia. Jalankulkijalla ei ole mitään erioikeuksia. Jalankulkijan täytyy ymmärtää, että hän jakaa kulkuväylänsä muiden kanssa, myös pyöräilijöiden ja erilaisten sähköisten ja polttomoottoristen kulkuneuvojen kanssa. Jalankulkjan täytyy tuntea liikennesäännöt, huomioida liikennemerkit ja kaistat kulkuväylällä. Jalankulkijan paikka on aina reunassa, ei keskellä, ei vastaantulijoiden kaistalla, ei edestakaisin poukkoillen, ei rinnakkain tai klöntissä porukalla, vaan nätisti reunassa, ja jonossa peräkkäin, jos kulkijoita on useampi. Jos mukana on vaikkapa lapsia tai koira, samat säännöt pätevät ja niistä on syytä pitää erityistä huolta, ettei jäädä muun liikenteen alle. Jalankulkijan täytyy olla tietoinen muusta liikenteestä, niin edessä kuin takanakin, suunnanmuutokset edellyttävät ensin muun liikenteen tarkistamisen. Jalankukjalle ei anneta mitään erityismerkkejä, äänellä tai muuten, sen enempää kuin muillekaan liikenteen käyttäjille. Jalankulku ei ole vapaata hortoilua vaan aivan yhtä järjestäytynyttä, säänneltyä, tarkkaa ja vaativaa kuin muukin liikenne. Mikä siinä on niin vaikeata? Täh

Sinulle, joka sanoit tööttääväsi jalankulkijoille autostasi takaapäin. Älä hyvä mies, sydänkohtaus siinä tulee kun joku yhtäkkiä torvea selän takana töräyttää. Mikset mene vain ohitse nätisti niin kuin kuuluu. Ja samahan se on pyöräilijän kanssa. Jalankulkijan kuuluu kulkea väylän reunassa, kyllä siitä pyöräilijä ohi pääsee ihan nätisti kilistelemättä. Vain jos jalankulkija toikkaroi keskellä väylää tai muuten käyttäytyy hullusti, sittenhän sitä äänimerkkiä tarvitaan jotta jalankulkija tajuaa väistää. Noudatetaan sääntöjä, ei äänimerkkejä

