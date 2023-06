Työntekijä, joka joutuu anomaan palkan päälle avustuksia tullakseen toimeen, on orja – orja mahdollistaa muhkeat voitot

Ihminen, joka tulee toimeen työstä saamallaan palkalla, on työntekijä. Ihminen, joka joutuu anomaan palkan päälle yhteiskunnalta avustuksia tullakseen toimeen, on orja, joka mahdollistaa yritysten johdon ja omistajien muhkeat tulot. Tyämiäs

Täysin samaa mieltä nimimerkin Jalankulkijakin on vastuussa omista tekemisistään kanssa. En myöskään ymmärrä, miksi jalankulkijat saisivat haahuilla miten sattuu, mutta pyöräilijän pitäisi kelloa kilkuttamalla ilmoittaa tulostaan. Olisikin mielenkiintoista tietää, antaako laki todella jalankulkijoille oikeuden olla täysin välittämättä muusta liikenteestä. En kilkuta kelloa en

Polkupyörän kellon käyttö on mielestäni pikku vaiva, jos se takaa turvallisen ohitustilanteen sekä jalankulkijalle ja myös pyöräilijälle itselleen. Jos törmäys tapahtuu, niin huonosti voi käydä myös pyöräilijälle. Nykyään pyörillä ajetaan lujaa ja ne ovat vielä melko äänettömiä, että niitä on vaikea huomata ajoissa. Ei kukaan tahallaan pyöräilijän eteen hyppää, joten rohkeasti vaan kelloa kilkuttamaan ja jalankulkijat tykkäävät. Pyörän kello ei ole koriste.

Järkyttävää, että Tampereella ei akkuseisontalautoja pakoteta pysäköimään niille kuuluville paikoille, kuten Helsingissä. Saavat jäädä mihin kädestä putoaa. Autojen pysäköintiä valvotaan, että ei mene senttiäkään asvaltin ulkopuolelle. Itkisikö vai nauraisiko

Onko valtakunnan tarkimmin varjeltu salaisuus elintarvikkeiden viimeinen käyttöpäivä? Eikö päiväykset voisi olla yhdenmukaisessa paikassa? Suurennuslasi kauppaan mukaan

Jos minulla on kiireellinen tilanne, hakeudunko kiirevastaanotolle? Ilmeisesti en. Sen sijaan päivystykseen. Yölläkinkö? Senat sakaisin sotessa

Kyllä nyt nimimerkillä Jalankulkijakin on vastuussa omista tekemisistään on kohtuuton ajatuksenkulku. Oltiin lenkillä koirien kanssa lähialueellamme ja kuljimme jalkakäytävää, jolla ei ole pyörätiemerkintää. Kadulla lisäksi kaksi kaistaa ja hyvin hiljainen liikenne. Tulin meistä viimeisenä toisen koiran kanssa, kun täysin odottamatta alamäessä suhahti takaani pyöräilijä jalkakäytävällä ajaen, todella kovalla vauhdilla ohitsemme ihan yllättäen. Ehdin reagoida ja huutaa edessä kulkevalle puolisolleni: varo! Osasi nopeasti reagoida ja siirtyä ojan puolelle. Me molemmat olemme vastuullisia ja joka päivä käymme koiralenkeillä, mutta sattuu nyt olemaan niin, että toisella ollut polvileikkaus ja toisella jalkaleikkaus, niin kuljemme hissuksiin eikä äkkinäinen hyppely ole mahdollista. Ystävällistä olisi ottaa erilaiset kulkijat huomioon, eikä itsekkäästi ajatella vain omaa menoaan. Tässä tapauksessa pyöräilijä ei noudattanut kaipaamasi varovaisuutta. Ja omakotialueilla ei pyöräile jalkakäytävillä toivottavasti kuin lapset. Hitaat kuntoutujat arvostavat kellon soittoa koirineen

Huippu-urheiluyksikkö jakoi jälleen tukirahoja eri lajeille. Yllättäen jääkiekko ja hiihto saivat jättipotin. Viime kauden menestyksen perusteella kyseisten lajien tuki pitäisi jäädyttää kokonaan. Näinhän tehdään yksittäisille urheilijoille, jotka ovat vaikkapa vammautumisen takia joutuneet jättämään kilpailukauden väliin. Varainluovutustieteiden erityisasiantuntija

Soteen siirtyi yli puolet kuntien tehtävistä ja rahoituksesta. Miten tämä huomioidaan kuntien luottamus- ja virkamiehistöissä, joista yli puolet jää tarpeettomaksi? Jääkö tarpeeton tuplamiehitys olemaan verorahoilla elätettäväksi?

Ilmaston lämmetessä hellejaksot pidentyvät ja kuumuus lisääntyy. Isot puut luovat viilentävää varjoa. Ansku

Median mukaan on suunnitteilla parlamentaarinen työryhmä käsittelemään presidentin asemaa ja valtaoikeuksia. Eikö nyt olisi oikea aika, ennen presidentinvaalia, gallupein ja kyselyin kartoittaa kansalaisten mielipiteitä asiasta. Markku 82

