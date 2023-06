Oppia ikä kaikki. En ole ikinä kuullut, että perunoita poimitaan! Niemenrannan tähystäjä

Peruna ei kypsy maassa. Se kasvaa, mutta on koko ajan raaka. Vasta kattilan keitinvesi kypsyttää perunan. Miltä tuntuisi saada ruokalassa eteensä maassa "kypsyneitä" perunoita ilman kattilassa keittämistä? Jorma

Riikka Purra julistaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen olevan loppusuoralla. Koskeeko kyseinen porrastus myös "kelkasta pudonneiden" kansanedustajien sopeutumisrahaa ja "työttömiksi" jääneiden erityisavustajien karenssipalkkaa? Duunarillekin sopisi kultainen kädenpuristus! OIT

Aamulehti neuvoo, kuinka murahtelevaan teiniin saa yhteyden. Neuvokaa vielä, kuinka yhteyden saa murahtelevaan aikuiseen. Kännykkäaikuiset

”Tampereen keskusta on koko maakunnan ja jopa koko Suomen olohuone" – voi voi sentään tuota olohuone-höpötystä! (AL 29.5.). Tamperelaisena ihmisenä voin todeta että "tarpeitani, terveyttäni ja turvallisuuttani" takaa parhaiten se, ettei mainittua näkymää oman olohuoneeni ikkunasta eikä lähintä viheraluetta väenvängällä aleta "kehittää". Myöskin aivan oikeasti monille meistä tamperelaisista kulttuurihistorian ja luontoarvojen vaaliminen on arvokasta. Samoin jopa se kaupunkikuvakin

Firmaan, jossa olen ollut töissä vuodesta 1996, on etsitty työntekijöitä useamman vuoden ajan, tuloksetta! Työkkäristä ei tarjolla ketään, vuokrafimoista saa vaikka seuraavaksi päiväksi jonkun tekijän, vaikka palvelun tarjoaja tietää vaatimukset kyseisessä työssä! Tekijät ovat valitettavasti itse ymmärtäneet osaamattomuutensa tai työnantaja joutunut toteamaan kykenemättömyyden työhön. Mitään rekrytointiprosesseja ei tarvita, vaan taidot tulevat parhaiten esiin työn teossa. Pisimpään harjoittelija oli 3 kuukautta. Työsuhde olisi voimassa toistaiseksi ja palkkaus vähintään sopimuksen mukaan ja lisät aikaansaamisten mukaan. Eläkkeelle pääsyä odottava

Voitaisiinko tehdä joku pykälä tai ainakin valistusta jalankulkijoille ja pyöräilijöille, että ihan oman turvallisuuden vuoksi olisi hyvä hiljentää vauhtia tai jopa pysähtyä ennen suojatietä, varsinkin silloin kun kulkusuunta muuttuu. Se antaisi tarpeellisen reakointiajan autoille. Nykykäytännöllä suojatiet on liikenteen suurin vaaratekijä. Luovutaan omista oikeuksista, ja liikutaan turvallisemmin

Nimimerkki Tilaa autoille (AL 7.6.) todisti juuri, miksi oikeinpysäköinti on niin vaikeaa joillekin. Kun ei haluta noudattaa lakia, vaan itse tiedetään paremmin, syy on aina jonkun muun ja oma laiton käytös ei aiheuta haittaa kellekään, toisin kuin lain noudattaminen tekisi. Ihan pienenä esimerkkinä kysyisin, missä jalankulkija kulkee, jos piennar on pysäköity tukkoon autoilla? Tielläkö vai ojassako? Laki on selkeä niin pientareen käytön kuin maastonkin suhteen ja kunnallinen pysäköinninvalvonta on se joka tekee tarvittavan rajanvedon. Jos olet epävarma maastopysäköinnistäsi, vie auto sellaiseen paikkaan, jossa olet varma. Jos katu on liian kapea, älä tuki sitä vaan vie autosi tilavammalle kadulle. Tai vielä parempi, käytä muuta kulkumuotoa kuin autoa, jos lain noudattaminen on sinulle vaikeaa. Ei joka paikkaan tarvitsekaan autolla päästä. Pysäköinin maisteri

Jalankulkijoilla on vastuunsa ja siksi he eivät yleensä autoteillä kuljekaan. Yleinen sääntö on niin hiihtoladulla, rinteissä ja kevyenliikenteenväylällä, että takaa tuleva väistää ja turvallisen ohituksen vuoksi on annettava jokin merkki. Jalankulkija kulkee selkä pyöräilijän menosuuntaan, silmiä ei ole selässä. Pyörää ei myöskään kuule. Millistä ei ole hyvä mennä ohi, vaan kohtelias äänimerkki hyvissä ajoin niin jalankulkijakin huomaa väistää. Liikenne on yhteispeliä. Kellot käyttöön

Poolbiljardin EM-kisoissa on seinällä lippurivistössä myös Pohjois-Kypros. Tämän nukkevaltion on tunnustanut vain Turkki. Miksi siis lippu on Tampereella Messukeskuksen "salossa", seinällä? Urheilu ei ole politiikasta eikä kansainvälisestä oikeudesta vapaa vyöhyke. Tepska

Ei saa purkaa Sammonkadun S-marketin taloa Tampereella. Se on alueen paras kauppa ja juuri remontoitu. Äly hoi

En ollenkaan pidä kampanjasta, jossa kansalaisia halutaan keräämään roskia joka päivä. Pitäisi mieluummin kampanjoida roskaamista vastaan. Pitäisi sada jonkinlainen sanktio roskaamisesta. Roskaton

Nyt kun on jälleen kesä, niin pyydän jo etukäteen anteeksi naapureiltani, että saatan joskus tuulettaa ja kuivattaa vaatteitani parvekkeellani. Ja vaikka astmaatikkona käytän hajusteetonta pesuainetta, niin voihan niistä silti tulla hajuhaittoja teidänkin parvekkeelle, ja estää Teitä täysin keuhkoin nauttimaan joka päiväisestä tupakansavustanne 24/7, joka iloisesti leijailee myös meille naapureille sisään asti. Pahoittelen tätä sivistymätöntä asennettani, mikä ei huomioi naapureitani. Alipaineisen talon tyhmä juntti

Blockfest, Tammerfest ja Periscope; kun ilmoitatte lähitaloille musiikkitapahtumistanne, jättäkää tällä kertaa haittaa pahoitellessanne pois mahdollista-sana. Reilusti vaan vastuu, että pahoittelette haittaa lähialueella. Ärsyttäisi vähemmän. Mitä sitä kaunistelemaan

Nyt välähti, kun Tampere houkuttelee asukkaita, turisteja tänne. Nyt on mahdollisuus pitää kilpailu Suomen likaisimmasta, roskaisimmasta kaupungista. Voittaisimme ja saisimme lisää julkisuutta vielä enemmän siivottomuudesta. Sotkua lisää

Patojen räjäyttely on tuttua venäläisille, jotka talvella 1942 räjäyttivät Syvärin padot ja aiheuttivat tulvan suomalaisille joukoille, joista muutamia sotilaita hukkui. Ihmettelen miksi suomalaiset eivät padonneet Vuoksea ja ohjanneet sen vesimassaa Karjalan kannakselle, jolloin venäläiset tankit eivät olisi pystyneet etenemään 1944 suurhyökkäyksen yhteydessä. Suurin virhe on jäädä tuleen makaamaan eikä hyödynnetä luonnon vesistöjä. Vesimassat ratkaisevat Ukrainassa sodan kulkua

Muun muassa tanssitaide nauttii laajaa kiinnostusta ja arvostusta. Kuitenkin se tarvitsee runsaasti verorahoja. Eikö pääsylipputuloilla ole mitään vaikutusta, vaikka arvostus on suurta? Kuka vetää välistä?

Joko on olemassa nettiadressi Kurun Patakorven ympäristön tuhoavan tuulivoima”puiston” perustamista vastaan? Valtuustolta vauhdilla päätös, ettei Ylöjärvi kaavoita tuulivoima-alueita ainakaan kahta kilometriä lähemmäksi loma- ja vakituista asutusta. Myös maaseudulla täytyy pystyä asumaan

