Olen ulkopaikkakuntalainen. Kävimme perheen kanssa vierailulla Tampereella. Olin todella järkyttynyt. Kiersimme perheemme kanssa mukavana kesäkaupunkina tuntemamme Tampereen kiinnostavia paikkoja ja nähtävyyksiä. Kävimme muun muassa näkötornilla, Pispalassa, Pyynikillä, Eteläpuistossa, Koulukadun pienoisgolfilla, Santalahdessa, maauimalassa ja muutamissa puistossa. Joka paikassa, siis aivan joka paikassa, niin jalkakäytävillä, nurmikoilla, poluilla, kulkuväylillä, puistoissa, metsissä, kaikkialla lojui sikin sokin potkulautoja. Sitä romua oli kaikkialla ja se oli erittäin kauhean näköistä ja häiritsevää. Mitä ihmettä Tampereelle on oikein tapahtunut, miten on mahdollista, että tällaista haittaa ei kielletä. Olen vieläkin pöyristynyt, niin rumaa oli ympäristö kaikkialla. Miksi teitte sen Tampere

Minkähän takia näitä Venäjän vakoojia ei ole aikaisemmin karkotettu Suomesta, vaikka on ollut tiedossa, että vakoilua tehdään? Suomihan ei ole ollut suomettunut koskaan. Hyvä kun viimeinkin uskalletaan pyllistää itään. A.Ivola

Mielenkiintoinen ajatuksenjuoksu nimimerkillä Jalankulkijatkin vastuussa omista tekemisistään. Ensinnäkin, kyllä minä tööttään varoiksi autolla, jos jalankulkija kävelee autotiellä. En siis aja kevyen liikenteen väylällä. Pyöräilijä ajaa samaa väylää kävelijöiden kanssa. Miksi se kello sitten on pyörässä, jos sitä ei saisi käyttää takaa lähestyessä? Onko jalankulkija tehnyt jonkin virheen kävellessään kevyen liikenteen väylällä? Ratinan tarkkailija

Olisikohan ihmisten kunnon huononemisella ja sähköpotkulautojen yleistymisellä jotain tekemistä keskenään? Kävelijä

Ostimme kerrostaloasunnon Härmälänrannasta, kuten niin moni muukin. Luvattiin myös, että voimme pulahtaa järveen melkein kotiovelta! Mutta, missä viipyy uimaranta? Lupaukset on pidettävä

Mitä virkaa on sellaisilla siltatarkastajilla, jotka eivät huomaa, että sillasta puuttuu kiinnityspultteja? Sipi

Kyllä ne rauhoitetut kyykäärmeet Kintulammen metsänpolton yhteydessä ovat kadonneet kuin myös linnunpesät poikasineen. Kissat kiinni

Kuten eräs työnantajan edustaja kertoi, heillä on avoinna olevaan tehtävään kymmeniä työnhakijoita. Näistä usein vain yksi valitaan. Miksi poliitikot puhuvat jatkuvasti työvoimapulasta, vaikka työttömyysluvut ja avoimeen tehtävään hakijoita on kymmenittäin? Kohtaamisongelmaa pitäisi vähentää hakijoiden uudelleen- tai täydennyskoulutuksella. Jos hakijalla on jokin tutkinto, työnantajan velvollisuus on osallistua hänen jatkokoulutukseensa, kuten ennen on ollut. Uransa alussa olevan nuoren tulee saada työtä, vaikkei olekaan vuosien kokemusta. Nuori, joka on suorittanut esimerkiksi ylemmän yliopistotutkinnon, oppii nopeasti uuden alan, kun häntä opastetaan. Kokemusta rekrytoinnista on

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.