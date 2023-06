Tampereella avattiin muutama viikko sitten Näsinsilta näköalasiltana. On todella käsittämätöntä, ettei kaupunki huolehdi roskiksien tyhjentämisestä ja roskia sekä tupakantumppeja on siellä täällä. Tästä olen antanut palautetta useamman kerran kuvien kera kaupungille, mutta mitään ei ole asialle tehty. Tampere haluaa profiloitua kulttuurikaupunkina. Kulttuuria on siisti ja hyvin hoidettu ympäristö kukkaistutuksineen! Aamukulkija

Missäköhän hoivakodissa hoitajat ulkoiluttaa asukkaita ympäri vuoden ja paljonko siihen on varattu aikaa hoitotyön ohella? Kirjoituksen Ulkoileminen kuuluu arkeen hoivakodeissa, taitaa olla johtajilla ihan omat hoivakodit! Kysyn vaan

Törkeää toimintaa Pirhan johdolta! Vanhan ihmisen toive on sama kuin meillä muillakin: päästä katselemaan ja aistimaan kesää. Nyt Pirhan johto päätti palkata 6 ulkoiluttajaa entisten 35–40 sijaan. Tuore uutinen on myös lopettaa yhteisen ruokailun mahdollisuus palvelutalossa. Eiköhän järjestetä Senioripride-kulkue Koukkuniemen puistoon. Liput ja värit heilumaan. Kyse on tässäkin tasa-arvosta ja humaanisuudesta. Arvokas vanhuus kaikille

Loistava ehdotus Tapani Teleniukselta, Pirhan aluevaltuutetuille tuntumaa käytäntöön vanhuksia ulkoiluttamalla. Kuka teistä valtuutetuista on niin vastuuntuntoinen, että alkaa kerätä nimiä ja järjestelee vuorot? Pikaisia toimia tarvitaan! Nimet julki

Anna kukkien kukkia. Hyönteiset tarvitsevat ravintoa ja sekä linnut että siilit ruokaa. Heinäkuussa, juhannuksen jälkeen, on heinän lyhentämisen aika. Puistojen nurmikot ovat niittyjä. Kimalainen

Oikeinpysäköinti aiheuttaa ongelmia, toisin kuin tekstari 29.5. väittää. Liikenne vaikeutuu, koska kadut on tehty liian kapeiksi. Pientareen käyttö on maalaisjärkeä, eikä haittaa ketään. Lainsäätäjä ei ole tarkoittanut maastopysäköinnin kieltoa alkamaan asvaltin reunasta. Pysäköintipaikkoja yleisesti ottaen tehdään aivan liian vähän. Tilaa autoille

Hei hallitusneuvottelijat! Työttömät pistätte ilmaisille kunnonkohotuskävelyille, joita vetää fyssari. Poissaolosta miinusta, esimerkiksi sen päivän rahat. Vangit tuottavaan työhön ja vähän miinusta oloihin. Kotona makaavat nuoret,yli 15-vuotiaat, puisto- ja tienvierussiivouksiin. Palkaksi uimahalli- tai kuntosalilippuja, että kunto nousee tulevia töitä varten! Ahkera vanha

Ilmattaren ja Myrsky-energian kaltaisten tuulivoimayhtiöitten tavoite on vain hyvät tuotot sijoittajille, Suomeen kun on halpa rakentaa ja luvitukset saa vihreän siirtymän nimissä keskelle metsiä helpommin kuin Euroopassa. Usein näissä on takana ulkomainen "vihreän" alan sijoitusyhtiö. Etelästä Lappiin ja lähimpänä Pohjois-Pirkanmaalle uusia tuulivoimaloita, nyt hereillä ympäristö järjestöt. Näiden alta hakatuissa metsissä kyse on suurista hehtaareista ja se on pois metsäteollisuudelta. Pilaammeko ilmastotoimien nimissä luonnon ja ympäristön tuulivoimaloilla ja uusilla kaivoksilla? Ristiriitaista toimintaa

Tampereen keskusta on niin pienellä alueella, että siellä ei sähköpotkulautoja ei tarvita. Potkulautojen käyttäjiä paljon seuranneena olen havainnut, että melkein kaikki ovat nuoria ihmisiä, jotka voivat kävellä ja kuntokin nousisi. Sähköpotkulaudoille liikennevakuutus ja käyttökielto keskustaan. Järki päähän

Työeläkkeiden ankaraa verotusta on kevennettävä nopeasti. Yksin asuvalta yli 70-vuotiaalta eläkeläiseltä täytyy poistaa auton käyttömaksu. Auto on vanhukselle välttämätön kulkuväline, jotta hän voi asua kotonaan maaseudulla. Mitään julkista liikennettä ei ole. Asioille on päästävä omalla autolla. Syrjäkyläläiset

Lapseni ovat syntyneet 1980 luvulla. Silloin oli samassa koulussa (pienellä ala-asteella) oma neuvola, jossa myös kouluterveyden hoitaja sekä oma hammashoitola. Onnekkaat lapset

Olikohan ihan välttämätön tehdä Takojankadun ajoradan kavennus? Olen sitä mieltä, että olisi ollut viisaampi käyttää se raha ympäri Tamperetta olevien ajoradan reikien paikkamiseen. KSA

Kristillisdemokraatit ovat vaatineet, että vakaumuksensa puolesta hoitohenkilökunta voisi kieltäytyä aborttien tekemisestä. Miksi ihmeessä tällainen työntekijä hakeutuu aborttiklinikalle töihin? Voi mennä synnytyssaliin, jossa koko asia on jo myöhäistä tai vanhustenhoitoon, miestenosastolle, psykiatrian saralle tai lastenosastoille. Mietipä ite. Viiksitimali

