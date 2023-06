Aina välillä joku ehdottaa, että pyöräilijät soittaisivat kelloa jalankulkijoille näitä takaapäin lähestyessään. En ymmärrä, miksi. Eihän kukaan ehdota että autoilijatkaan tööttäilisivät jalankulkijoille, vaikka ihan samanlaisesta liikennetilanteesta siinäkin on kyse. Ihan samat säännöthän ne liikenteessä koskevat jalankulkijaa kuin muitakin. Ihan samaa varovaisuutta ja huolellisuutta pitää noudattaa ja ihan samalla lailla sijoittua kulkuväylillä kuin muunkin liikenteen. Tuntuukin, että jalankulkijat haluaisivat, että heidän ei tarvitsisi huomioida ketään muuta, vaan he saisivat toikkaroida miten lystäävät liikenteessä. Jos pyöräilijä joutuu soittamaan kelloa jalankulkijalle, silloin lähes sataprosenttisesti jalankulkija on jo tehnyt jotain väärää, vaarallista tai tyhmää. Jalankulkijakin on vastuussa omista tekemisistään

Vierailin uudessa talossa, jossa oli vain pieniä yksiöitä. Asukkaat nukkuvat keittiön jääkaapin vieressä, kun sänky ei mahdu muualle. Kuka tällaisia suunnittelee? Kuka antaa tällaisille rakennusluvan? Kuka tällaisia ostaa? Se on varmaa, että kukaan näistä ei asu talossa. Orjaluukussa

Lempäälän puistoalueella kaadettiin toissa vuonna 100 puuta luvatta. Kaataja ei ole vieläkään selvinnyt? Ketä suojellaan? Veronmaksaja

Taas saamme lukea, kuinka lapset ja nuoret uupuvat jatkuvien paineiden ja vaatimusten alla. Minkä päätöksen tekee Tampereen kaupunki? Suurin osa kaupungin hallien jääajasta jaetaan taitoluistelussa sen mukaan, kuinka yksittäiset nuoret menestyivät. Taitoluistelu on muutenkin vaativa laji ja tämä kaupungin päätös ei ainakaan vähennä nuorten paineita. Seurojen jääaika Tampereen kaupungilta on nuorten ja heidän menestyksensä harteilla

J. Tapani, peruna kypsyy maassa poimittavaksi ja kattilassa syötäväksi. Paz

Kun Suomi on nyt Naton jäsen, lapsetkin opetetaan englanninkielisiksi, korkeampi koulutus sitä jo paljolti onkin, monissa yhteyksissä USA näyttää olen EU:ta tärkeämpi kumppani. Presidentti kiertää maailmalla kuin USA:n edustajana taivuttelemassa vastahakoisia maita Venäjän vastaiseen rintamaan. Onkohan se aika, että Suomi hakeutuu USA:n etäosavaltioksi enää kaukana? Realisti

Leikkipuistossa ei yhtään vihreää pensasta tai puuta. Onko se puisto vai laitteisto?Kysyn

Yhtä asiaa en ymmärrä roskaamisesta esimerkiksi Rosendahlin rannassa. Miten voi olla mahdollista, että maahan heitetyt roskat jaksetaan kyllä raahata paikalle täysinäisinä, mutta tyhjinä ei jakseta enää viedä niitä pois. ihmettelevä

Hienoo nähdä, kuinka nuoret urheilevat kesäisinä päivinä sankoin joukoin. On suunnistajaa ja jalkapalloilijaa Kaupissa treenaamassa iloisina hymy huulillaan. Vielä on toivoa

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.