Äitiys- ja lastenneuvolat sekä kouluterveydenhuolto voisivat panostaa todelliseen ennaltaehkäisyyn ja tarjota lasten hankintaa suunnitteleville arvioita, onko potentiaalisella perheellä taloudellisia, fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä onnistua tehtävässään. Kaikkien etu

Kiitos Takahuhdin koulun opettajat! Huomioitte hienosti sekä hyvät oppijat ja tuette niiden koulunkäyntiä, joiden motivaatio kouluoppimiseen ei ole parhain. Rauhallista ja ansaittua kesälomaa! Kahden erilaisen oppijan äiti

Hämmästyin, kun Kekkosentien sillalla lenteli muoviroskia, jotka päätyivät Näsijärveen. Tuunatulla sillalla Särkänniemen ja Ranta-Tampellan välissä on kauniit avonaiset roskikset. Niistä tuuli ja linnut levittävät ja lennättävät roskia. Voisiko uudet roskikset vaihtaa heti tuoreeltaan kannellisiin roskiksiin? Suojelkaamme kaunista Näsijärveä. Ei muovia vesistöön

Pitäisi tänään matkustaa junalla, mutta hinta on pilvissä. En voi tietää tulevaisuutta kahden viikonpäähän alemman hinnan toivossa. Matkustan yksin. Auto tulee halvemmaksi. Se siitä vihreästä matkustamisesta. Junailija

Kesä on taas tullut ja kerjäläiset ilmestyneet sankoin joukoin Tampereen keskustan katukuvaan. Älkää hyvät ihmiset antako rahaa niille. Suomalainen automaattisesti ajattelee, että kun ihminen kerjää, hänellä on hätä ja häntä täytyy auttaa. Nyt ei ole kyse siitä. Nämä kerjäläiset ovat ulkomaisiin liigoihin kuuluvia ammattilaisia, jotka tekevät tätä työkseen. Liigat tekevät myös paljon muuta, laitontakin. Antamalla rahaa houkuttelette vain entistä enemmän näitä liigoja Suomeen ja kerjäläisiä kaduillemme. Ei siis rahaa näille ihmisille. Järki käteen

Television uutisissa outo ilmaisu: "peruna on kypsynyt" poimittavksi. Kyllä se kypsyy kattilassa keitettäessä. J.Tapani

Biotädille haluan kertoa, että hedelmät ja vihannekset voi ostaessaan laittaa heviosastolla tarjolla oleviin ilmaisiin paperipusseihin. Pussin voi sitten käyttää bioroskiksessa. Pohjalle laitan rypistetyn sanomalehden sivun kosteutta imemään. Akaan Akka

Olen uskovainen ja ihmettelen Räsäsen ja Essayahin puheita abortista, varsinkin kun molemmat ovat naisia. Nyt syyllistetään esimerkiksi raiskattu nainen, joka alkaa odottaa lasta. Kuka hoitaa molempien tulevaisuuden. Nainen on uhri, josta lapsi muistuttaa joka päivä. Ei Herra tämmöistä maailmaa luonut. Me olemme sen itse tehneet. Vanhusten terveyden puolella on tilaa hyville hoitajille ja siellä tätä ongelmaa ei ole. Ei sahata omaa jalkaa

Miksi pienten lasten leikkipuistot on sijoitettu meluisten ajoneuvokatujen viereen, vaikka puistossa on tilaa rauhallisemmassakin paikassa? Esimerkkeinä Tampereella Koskipuisto, Ortodoksisen kirkon puisto ja Osmonpuisto. Käryä ja melua

Tuntuu siltä, että jotkut haluavat valtaa vain siksi, että voisivat itse olla vallan yläpuolella? Älkää tehkö niinkuin minä teen, vaan

