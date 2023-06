Yhtiömme jakaa saman ongelman lukemattomien suomalaisyritysten kanssa. Kun meille tulee avoin työpaikka hakuun, emme voi suorittaa rekrytointiprosessia itse vaikka haluaisimmekin, vaan meidän on käytettävä ulkopuolista rekrytointifirmaa. Tämä johtuu siitä, että jokaiseen avoimeen paikkaan tulee niin valtavasti hakemuksia, siis sadoittain, Resurssimme eivät riitä niiden seulomiseen. Jotain on nimimerkillä Tekijää etsivä pielessä, jos ei hänelle kukaan töihin halua. Jaan myös ihmetyksen siitä, että mihin työpaikkoihin sitä ulkomaista työvoimaa ollaan tuomassa, kun ei työpaikkoja ole tarpeeksi tarjolla kotimaisillekaan tekijöille. Harmaa talousko

Kevät ja kesä on juhlien ja lahjojen aikaa. Lahjakortti on helppo ja hyvä lahja idea, mutta itse suosin käteistä tai tilisiirtoa, vaikka se tuntuukin tylsältä, mutta tiedän, että ihmisillä on jäänyt paljon lahjakortteja käyttämättä, ja se kyllä harmittaa antajaa ja saajaa, joka usein stressaantuu sen käyttämisestä ajoissa. Yrityksillehän tämä on parasta bisnestä, maksu heti, ja tuotetta tai palvelua ei tarvitsekaan antaa, kate 100 prosenttia! Lahjakortti jäi käyttämättä

Kesän lämmössä vaatetus kevenee, pintaa paljastuu ja seksuaaliset halut voimistuvat. Hetken huumassa ei saisi unohtaa ehkäisyä, sillä hedelmällisessä iässä oleville yhdynnästä luonnollinen seuraus on raskaus, ellei ole valmis vauva-arkeen. Raskauden keskeytys ei tulisi olla ehkäisykeino. Abortti voi olla henkisesti iso toimenpide, joka saattaa jäädä painamaan mieltä jopa koko loppuelämäksi. Ei leikitellä kenenkään elämällä

Kannattaako Tampereella pohjoiskannen rakentajien hakea mallia miljoonakaupungeista vai riittäisikö 250 000 asukkaan kylien ja pikkukaupunkien malli. Suuruudenhulluus

Nimimerkki Pysäköi oikein (AL 29.5.), asia ei ole noin yksinkertainen, miten kirjoitat. Pysäköinninvalvonnan tulkinta maastoliikennelaista ei ole totuus. Suomessa lakia tulkitsee oikeuslaitos. Pitäisi löytää joku rohkea, joka veisi luvattomasta maastopysäköinnistä saamansa virhemaksun käräjäoikeuden käsittelyyn. Jorma66

Mitäköhän tapahtuu Tampereella Näsilinnankatu 16:n lintujen pesille, kun sitä tällä hetkellä korotetaan? Pesimärauha pitäisi olla voimassa. Lintujen ystävä

Ruotsalaiset ovat viimeksi sotineet yli 200 vuotta sitten. Sittemmin Ruotsi on pysynyt rauhanomaisena maana ja keskittynyt kehittämään hyviä suhteita muihin maihin. Nyt Ruotsi on kuin Herran kukkarossa Nato-maiden suojaamana. Nato-jäsenyydelle ei ole mitään tarvetta. Säijän äijä

