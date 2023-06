Minulla on helppo, yksinkertainen ja nopea ratkaisu terveydenhuollon ongelmiin. Julkisella puolella on valtava resurssipula ja hoitoon pääsy vaikeaa, lähes mahdotonta. Yksityisellä puolella taas resursseja on niin paljon, että hoitoon pääsee milloin vain välittömästi. Meillä on valtava resurssivinouma, jossa resurssit ovat valuneet julkiselta puolelta yksityiselle, jossa ne ovat harvojen saavutettavissa. Ratkaisu on ilmeinen. Perutaan Suomessa toteutettu terveyspalveluiden yksityistäminen. Kielletään yksityisten terveysalan toimijoiden toiminta Suomessa kokonaan ja siirretään kaikki resurssit julkiselle puolelle. Ongelma ratkaistu, resurssit riittävät, ja kaikki suomalaiset varallisuuteen ja työllisyysstatukseen katsomatta pääsevät hoitoon helposti ja nopeasti. Niin hyvinvointivaltio toimisi

Sähkön hinta kuin bensan hinta. Nosto kyllä välittömästi, mutta laskeminen markkinahintaan hyvin vastahakoista! Alkaa vaikuttaa monopolilta! Riistetyt

Tierin edustaja puolusti sähköpotkulautoja. Mielestäni jokainen lauttamatka voitaisiin tehdä kävellen, jos ihminen ei pysty kävelemään, niin ei hän pysty yleensä käyttämään lautaakaan. Itse mietin myös, että miten vaarallista olisi, jos kaikki juoksisivat kevyen liikenteen väylillä, ihan vain hölkkäilyvauhtia noin 10 km/tunnissa. Mielestäni tuo nopeus riittäisi myös hyvin lautojen huippunopeudeksi kaikkialle, kyllä silläkin ehtisi ihan hyvin. Itsekin liikuntavammainen

Tampereen päättäjät. Nyt teillä on aivan mahtava tilaisuus tehdä kaupungistamme huomattava vetytalouden keskus. Vetyautojen tankkaukseen mahdollisuuksia tarvitaan. Sähköautot ovat lopulta ympäristöhaitta. Kuka ostaa käytetyn sähköauton? En minä – ikinä. Vedyllä todellista ilmastoparannusta

Toivottavasti Suomeen tulevat yritykset maksavat sähköstä enemmän kuin mitä me kansalaiset. Yritysten myötä sähkön kulutus kasvaa, silti tuulivoiman tuotanto on rajallinen. Maksaako kansa vety-yhtiöt

Mikäli Suomeen rakennetaan vetytehtaita, on rakennettava ainakin yksi uusi atomivoimala. Muutoin olemme koko vuoden samassa sähköpulassa kuin olimme viime talvena, ja kuluttajahinnat ovat pilvissä. Elinkeinoministeriä viedään kuin litran mittaa

Tampereen kaupunki maksoi 225 000 euroa korvauksia lentotoiminnasta, jota ei edes ollut. Todellisia, olemassa olevia vanhuksia, ulkoiluttamaan palkattiin rahapulan vuoksi vain muutama henkilö. On tämä Tampere kyllä erikoinen paikka. Kumma juttu

Kovasti ihmetellään alhaisia syntyvyyslukuja. Kannattaisi samalla tutkailla naisiin kohdistuvan väkivallan tilastoja sekä miesten saamia tuomioita. Toivoisin, että kaikki lapsista unelmoivat tutkisivat noitakin lukuja. Onnellinen tyttö ei mene naimisiin eikä hanki lapsia. Ainakaan Suomessa. Tilastoja nuuskinut

Vladimir, sää kun tykkäät vanhoista kartoista, vilkaseppas Mongolivaltakunnan karttaa 1300-luvulta, siinä ei ole Venäjää! Missä Mongolian aluevaatimukset?

On se ihmeellistä nykyaikana, kun elintaso romahtaa, jos ottaa töitä vastaan ennen aikaan oli juuri toisinpäin. Viinikan vaari

