On häpeällistä, että Pälkäneen kunta ei neuvottele korvauksia rivitaloasiassa ja ota vastuuta kaatopaikastaan rivitalon alla (Al 26.5.). Jos joku järjestäisi keräyksen asuntonsa menettäneille, meitä osallistujia kyllä löytyisi. Ropoja myös oikeustaistoon

Olisiko tamperelaisuudessa vielä oppimista? Hävetti tosi paljon nähdä Hämeenkadun arvostetun kultaseppäliikkeen näyteikkunassa lasiin isketty jääkiekko. Kuka lasin korvaa? Toki vakuutus, mutta kuka sen maksaa? Siinä mietittävää. Kiakkokaupungissa pitää oppia myös häviämään! Kehu ei saa nousta päähän. Äly hoi

Suomen osalta saatiin kiakkokisat päätökseen. Monille oli taas tärkeintä koohottaa, että parhaat eivät olleet mukana, vaikka eivät olleet kyllä huonoimmatkaan. Samaten keksittiin jälleen termi marginaalilaji. Mielenkiinnolla jään odottamaan, koska samalla perusteella aletaan vaatia pesäpallosta uutisoinnin lopettamista. Otetaan nyt vaan ihan rauhallisesti, urheilu on vain leikkiä, vaikka sillä jotkut rikastuvatkin! Kiakkomiäs

Minkä vuoksi rakennusmääräyksissä ei edelleenkään velvoiteta energiataloudelliseen rakentamiseen, poislukien lämpöeristäminen. Hyvin suosittu pientalotyyppi nykyisin on valkoinen kaksikerroksinen laatikko, jossa on pohjoiseen laskeva pulpettikatto, myös etelärinteisillä tonteilla. Halutaan saada kaksikerroksisista etelään avautuvista ikkunoista kaikki mahdollinen maisema ja valo sisään, mutta samalla saadaan myös maksimaalinen lämpösäteily, joka sitten on pakko viilentää sähköllä. Jos tuollainen pulpettikatto olisi etelään, saisi asukas katon aurinkopaneloinnilla verrattomasti sähköä, myös viilennykseen. Sivullinen

Nimimerkki Joku roti on löytänyt työhön halukkaita. Missä he ovat? Työvoimatoimiston ilmoituksella heitä ei löydy. Koska viimeksi etsit työntekijöitä ja montakon vastausta sait? Moniko tuli työhaastatteluun? Tekijää etsivä

Kiitos SYY ry:n edustajat YTHS-maksujen kyseenalaistamisesta (AL 25.5.)! On täysin kohtuutonta, että lähtökohtaisesti pienituloisilta opiskelijoilta peritään joka lukukaudella tuo pakollinen maksu, vaikka hoitojonojen vuoksi YTHS:n palveluja ei pääse käyttämään. Näin ollen opiskelijat joutuvat luvatusta opiskelijaterveydenhuollosta huolimatta hakeutumaan hoidettaviksi joko kunnalliselle tai yksityiselle puolelle ja maksamaan vielä näidenkin laskut. YTHS-maksupolitiikkaa tulisi muuttaa edes niin, että maksu maksetaan vain, jos pääsee käyttämään palveluja! Köyhä ja kipeä opiskelija

Kysyisin kohteliaimmin, mikä OmaPosti oikein on? On niin outoa toimintaa. Kun sain tunnistautumisen jälkeen avattua minulle tulleet 3 OmaPostia, niistä paljastui 3 laskua, jotka olin maksanut ajat sitten! ”Saat myös Postin paperisena" – ne laskut olivat tulleet kauan sitten. Nyt tuli taas 3 kappaletta OmaPostia ja maininta "saat nämä myös paperisena". No, en siksi pitänyt kiirettä ja kun avasin, sisällä oli laskuja, joiden eräpäivä oli jo mennyt! Eikä paperiversioita ole näkynyt vieläkään postiloorassamme! Kertokaa nyt joku, mitä tämä kaikki tarkoittaa ja miten pitää toimia? Maksan laskut aina ajallaan, 78 v.

Kyllä on päättäjillä paljon ylimääräistä rahaa, kun nyt viimeistellään viimeisen päälle Härmälän ja Pirkkalan välisen siirtoviemärin pintarakenteet. Saadaanhan sitten parin vuoden päästä kaivella uutta hohtavat rakenteet pois ratikka kiskojen tieltä. Muru46

