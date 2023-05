Jospa poistetaankin kouluista opettajat, eikä kännyköitä. Saavat lapsoset rauhassa räplätä puhelimiaan. Meidän Jani-Petteri tykkää puhelimestaan niin paljon. Lasten kuuluu päättää, mitä koulussa tekevät. Aikuisille voisi tehdä Pisa-testin sijaan pissatestin, sillä nyt on pissaa ihan väärässä paikassa. Pullamössöily seis

Joko Tampereen kaupunki tänä kesänä saisi Kauppa-aukiolle kaistamerkinnät ja ajo-opasteet? Vaaratilanteita päivittäin. Osaksi kaksisuuntaiset tiet

Ihmettelen, mikä antaa joillekin oikeuden sotkea toisten tai yhteistä omaisuutta. Jopas jopas

Kovasti on herättänyt keskustelua maastopysäköinti. Väärin pysäköijät syyttävät milloin mitäkin tahoa, muuta kuin itseään, ja pyrkivät todistelemaan miksi pitäisi saada pysäköidä juuri heidän haluamallaan tavalla, eikä niin kuin laki vaatii. Lakatkaa valittamasta, sanon minä. Pysäköintiä säätelevät lait ja määräykset ovat hyvin selkeitä. Niiden noudattamisessa ei pitäisi olla mitään vaikeutta, muuta kuin se, että joillekin ihmisille se tuntuu sitä olevan ihan periaatteesta. Pysäköi oikein, niin ei ole ongelmaa. Pysäköinninvalvonnan tehtävä taas on sakottaa niitä, jotka eivät siihen kykene. Ja myös se on oikein, eikä syyttää voi kuin itseään, jos sakko tulee. Jos et osaa pysäköidä oikein, voit käyttää myös bussia. Pysäköi oikein

Huom! Tampereella Tahmelankadun kiertoreitillä ajava, huomioi Hirvikadun risteys! Siinä on Selininkadulta tullessa kärkikolmio, joten Hirvikatua vasemmalta ylös ajavalla on etuoikeus. Näkyvyys alhaalta tullessa on lisäksi huono risteyksessä olevien pensaiden takia. Läheltäpititilanteita joka kerta risteystä lähestyttäessä. Varovaisuutta, kiitos! Vallikadun asukas

Pispalassa näkee todella isoja koivuja parin metrin päässä vanhoista talosta. Meillä oli vastaavan lainen tilanne. Koivun juuret olivat rikkoneet osan ohuesta lattiavalusta ja tukkineet salaojan. Varsinkin Tampereen kaupungin alueella ja talojen lähellä olevat suuret koivut pitäisi kaupungin toimesta kaataa. Suojellaanko taloa vai koivua

Haluaisin kuulla arkkitehtien ja ympäristöasiantuntijoiden mielipiteet, miten Tammelan uusi stadion sopii ympäristöönsä. Samaa ahtauden tunnetta koen itse tämän rakennelman vieressä, kuin areenankin lähellä. Suuri on kaunista nykyään Tampereella. Modernia kai tehdään, mutta ei tämä mikään Amerikka ole, jossa kaiken pitää olla suurta. Vähälle käytölle jäävälle Tammelantorille voisi rakentaa superhyperpadelhallin ja myydä se parin vuoden päästä kasvottomalle kansainväliselle sijoittajaryhmälle. Happi loppuu

Kävelin Tampereella Hämeenkatua ja olin juuri suuntaamassa askeleet kaupan ovelle. Samassa takaa tuli kaksi poikaa sähköpotkulaudalla. Toinen ohitti toiselta puolen ja toinen toiselta. Sähköpotkulaudat ovat äänettömiä eikä niitä voi kuulla. Onneksi ei käynyt kuinkaan, tällä kertaa. Sähkölaudat ei sovi kävelijöiden joukkoon

Samaa mieltä Sipin kanssa. Autiotaloista tulee tosi arvokkaita tuhopolton jälkeen. Talot on ollut autioina vuosikymmeniä rapistumassa, vaikka niin sanotusti suojeltuja. Mardis

Siirtykäämme länsimaiden demokratioihin, joissa maata edustaa pääministeri! Presidentin valtaoikeudet Kekkosen perintöä! Muutos

Kuka ostaa tällä hetkellä biojätteelle paperipusseja? Ymmärrän, että muovinen joutuminen joukkoon on huono asia, mutta paperipussi keittiössä on jo tällaisellekin aktiivikierrättäjälle liikaa! Biotäti

Minne yksityisissä hoitolaitoksissa sijoitetaan sellaiset kehitysvammaiset asukkaat, joilla ei enää ole omaisia huolehtimassa ja tarkkailemassa hoidonlaatua. Jäävätkö virikkeet ja hyvä huolenpito niiden asukkaiden hyväksi, joilla on omaiset tukena? Kuka valvoo yksinäisten kehitysvammaisten hoivaa? Hakametsän tarkkailija

On tämä kummaa touhua, ratikalle ja pyöräilijöille tehdään siltoja ja katuja. Mutta muulle liikenteelle ei muka saada sujuvuutta. Lahdesjärvellä komea siltakompleksi, eikö esimerkiksi Vaitinaron risteys olisi tärkeämpi sillan paikka? Miksi molempiin Hiedanrannan siltoihin tarvitaan kevyen liikenteen kaistat? Joskus voisi tehdä liikenteenlaskua ja suunnitella sen mukaan

Aikuiset pyöräilevät jalkakäytävillä kuin pikkulapset. Mitä he ajoradalla pelkäävät? Eivät autoja ainakaan, koska kuitenkin syöksyvät suojatielle kuin jalankulkijat. Toiset taas pyöräilevät ajoradalla silloinkin, kun tarjolla olisi pyörätie. Nopeilta pyöräilijöiltä sen osittain ymmärränkin, mutta en hitailta vaappujilta. Pyöräilijät eivät tunne sääntöjä, eikä heitä valvo kukaan. Liikenneraivo iskee

Kissarekisteri? Ei kai ole nyt aprillipäivä! Miksi ihmeessä pitää nyt tällaisena kriisiaikana tehdä tuollaisia uusia rekistereitä? Eihän niiden perustaminen ole ilmaista, kaikki työ maksaa. Nyt pitää kaikki ylimääräinen – ei pakollinen – jättää tekemättä ja säästää juuri tällaisista toimenpiteistä, jotka eivät ole välttämättömiä. Eikä leikata sote-palveluista. Hallitusneuvottelijat hoi! Tehdään näitä sitten, kun valtion velkaa saadaan pienemmäksi. Miksi toiset saavat tuhlata ja toisilta leikataan?

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.