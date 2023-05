Yritystukiin näytetään antavan useamman miljardin edestä avustusta EU:n ja Suomen valtion taholta. Herää kysymys, että miten tällainen talousjärjestelmä eroaa Neuvostoliiton aikaisesta kolhoositaloudesta? Varainluovutustieteiden erityisasiantuntija

Tampereen seutukunta kasvaa, mutta lähes kaikki valtion liikenneinfran rahat valuvat pääkaupunkiseudulle! Rakennetaan Helsinki-Vantaan lentokenttää, pääomitetaan Finaviaa, entäs VR ja HSL! Rahaa laitettu myös kaikennäköisiin Lentoratoihin ja RaideJokereihin. Nyt viälä tämä Vantaan raitiotieprojekti. Tampereen pappa

Kannelliset roskapöntöt estäisi näiden pienen pommikoneen kokoisten lintujen herkuttelun. Isot tirpat viskoo roskiksista kippoo ja kuppia katuun, jotta pääsevät ruoanjämiin käsiksi. Osa näistä aamutuntien herkuttelijoista pitää laittaa jo muutenkin laihikselle. Harakat ja lokit kasvaa roskaruoalla "hitchcockmaisiin" mittoihin. Kraak Kraak

Kävin lukusalissa Hervannassa, ja autoin siellä vanhempaa henkilöä nousemaan lukusalin lastentuolita ylös, kun polvet hällä reistailee . Ihmeteltiin, miksi siellä ei ole muutamaa aikuisten istuttavaa tuolia. Vanhemmat henkilöt viettää kai siellä liikaa aikaa. Jousimies

Petteri Orpo toistelee, ja muut hallitusneuvottelijat säestävät kuorossa, että Suomessa on kriittinen työvoimapula, joka voidaan poistaa vain lisäämällä voimakkaasti työperäistä maahanmuuttoa. Missähän rinnakkaistodellisuudessa nämä poliitikkomme oikein elävät. Juuri viime viikolla julkaistiin tuoreimmat tiedot avoimista työpaikoista maassamme. Niitä on kaikkiaan 80 000. Siis koko maan kaikki avoimet työpaikat ovat siinä. Tämä tarkoittaa, että vaikka joka ainut maastamme löytyvä työpaikka täytettäisiin suomalaisella työttömällä, meille jäisi vielä 170 000 työtöntä, joille ei tästä maasta löydy työpaikkaa, vaikka kuinka haluaisi. Joten mihin työpaikkoihin Orpo ja kumppanit niitä ulkomaisia työntekijöitä ovat tuomassa? Missä ne työpaikat oikein ovat, ei niitä ainakaan virallisilla työmarkkinoilla ole? Pimeätä työvoimaako Orpo on maahan tuomassa? Joku roti

Vapaan sivistystyön kallistuminen lisää syrjäytymistä. Se on monelle matalan kynnyksen halpa tapa oppia ja tavata ihmisiä. Älkää koskeko siihen. Ajatelkaa kauaskantoisemmin

