Hei Pullakahvitta, maksupäätteen käyttö ei ole yrittäjälle ilmaista. Jokainen korttimaksu vähentää katetta ja siksi monilla kirppareillakin on minimikorttimaksusumma tai lisämaksu ostajalle korttimaksusta. En usko, että maksaisit yhtään lisää maksutavastasi vaan kävelisit lähimmälle automaatille. Kaikki maksaa jollekin

Nokia-areena on arkkitehtuurisesti mahtava, erikoinen, hieno ja suuri saavutus, mutta pelien yhteydessä siellä ilmeisesti kovaääniset ja värishow pauhaa yli kaikkien desipelien, niin että pää soi ja humisee vielä pitkään hallista poistumisen jälkeen. Mietityttää myös pienet vauvat yleisön joukossa, joilta puuttui kuulosuojaimet. Kaiutin

Miksei autiotaloja pureta välittömästi, koska tuhopolttajat iskevät niihin kuin holistit Lasoliiniin? Sipi

Jokaisen pojan takana on äiti, mutta minkälainen? Onko opettanut hyvät tavat ja käytöksen? Onko kertonut, että puhtaat ja leikatut hiukset, leikatut kynnet ja silmiin katsominen auttavat elämässä eteenpäin ja saavat tytöt/naiset katsomaan sinua miehenä? Isä voi olla se törttöilevä, jolle ei ole opetettu näitä, mutta pojan voi opettaa toisin. Täti

Kaikkia tarvikkeita on nostettu ja osaa varmasti ilman mitään perusteita, kuten wc-paperia. Ennen inflaation alkamista rullahinta oli 29–31 sentti/ rulla ja nyt 59–62 senttiä! Korotus lyhyessä ajassa 100 prosenttia ,ei kyllä selity millään! AS

Hammaslääkäriaikaa varatessani minulle tarjottiin aikaa lokakuulle. Vetosin 3 kuukauden hoitotakuuseen. Puhelimessa todettiin, että ilmoita vaikka Aville. Tähän julkinen hoito ja "asiakaspalvelu" on mennyt. Ei mulla muuta

Lempäälän Toimelantalossa hyvinvointialueen aloitettua vanhukset joutuvat ruokailemaan yksin (AL 18.5.). Kauhistuttava toimintamalli, jota ei voi hyväksyä. Ainoa ilo on usein ruokailu ja muiden ihmisten tapaaminen. Mikään askartelu ja voimistelu yhdessä ei korvaa perustarvetta. Jos näin kylmää kyytiä järjestetään vanhuksille ja samat päättäjät hoitaa myös nuorten asioita, näyttää tulevaisuus kalsealta. Jotain perustavanlaatuista on yhteiskunnassamme nyt vialla. Missä on inhimillisyys ja perusasioiden ymmärtäminen? Hoitajia on turha näissä asioissa haastatella. He eivät uskalla kantaa ottaa. Haastatelkaa päättäjiä. Missä on sydämenne? Muistakaa päättäjät, päätätte myös omasta tulevaisuudestanne. Terkka evp.

Näsinsilta on elävöittänyt Tampereella Ranta-Tampellan liikennettä. Särkänniemen suunnasta Näsinsiltaa tullessa on tarjolla vaaran paikka. Sillalta Verstaankadulle tullessa on stop-merkki, joka jää autoilijoilta poikkeuksetta huomaamatta. Sillan liikenne ristiää Verstaankadun pyörätien kanssa. Sillalta tullessa myös rakennuskopit estävät näkyvyyden pyörätielle. Amo

Kummeli helpotti eloa lama-aikana. Nyt pitäisi löytää uusi vastaava porukka, joka voisi piristää masentuneita suomalaisia. Kyllä lähtee

Eikö todella ulkokalusteisiin löydy muita värejä? Väri iloa

