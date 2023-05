Kaupin ongelmakoira, tai oikeammin koiranomistaja, on ollut esillä. Minua ihmetyttää Santalahden tilanne. Siellä lukuisat koiranomistajat juoksuttavat koiriaan vapaana ympäri nurmikkoalueita. Alueella on muun muassa paljon pesiviä lintuja, joita koirat häiritsevät, puhumattakaan ulkoilevista ihmisistä. Jollain tasolla voin ymmärtää, vaikken hyväksyä, että suuret nurmialueet houkuttavat rikkomaan lakia ja päästämään koiran irti, mutta kun Santalahdessa on myös Tampereen suurimmat koirapuistot. Niissä koirat saisivat juosta ja leikkiä toisten koirien kanssa aivan vapaasti ja laillisesti. Miksi et vie koiraasi sinne koiranomistaja? En ymmärrä

Petterillä mahtaa olla orpo olo. Riikka voi purra. Sari lähtee kävelemään...ock Anna- Maja sjunger den glider in. OIT

Leikatkaa meiltä muilta, mutta älkää lastensuojelusta. Siinä menetetään tulevia veronmaksajia jos heidän pahoinvointiaan ei saada hoidettua! Äiti

Kuningas Charles III:nen lausumat sanat "hirveä paise rakastetun ja tyylikkään ystävämme kasvoilla" vuonna 1984 Lontoon National Galleryn lisärakennuksesta sopivat täysin Tampereen ruotsinkielisen koulun laajennusosaan. Ruma, epäsopiva, kallis, hankala toteutettava, vuotoaltis möykky. Arkkitehdin älynväläys

Maastopysäköinti Tampereella! Eikö ole tullut pysäköinnistä vastaavilla mieleen ottaa käyttöön kielto, tai oikeus pysäköidä merkit lisättynä sinivalkoinen lisäkilpi? Löytyy ihan virallinen lisäkilpi liikennemerkeistä. Fiksuus mukaan, eikä sakotusrysän muodossa. Pirkkalan pappa

Tänä vuonna lätkän mömmömkisoista ei ole ollut minulle lainkaan niin paljon haittaa kuin viime vuonna. Keksin, että kun ei vaan astu jalallaankaan Hämeenpuiston itäpuolelle, kisoja tuskin huomaakaan. Ehkä sitten syssymmällä taas käymään keskustassa. Jos enää viitsiikään. Lätkäjätkien kaupunki

Koirien määrä lisääntyy lapsien vähenee. Olisiko syytä ottaa koiravero käyttöön ja korottaa lapsilisää? Vai mitä?

Keskelle Tamperetta on noussut kirjava slummi Tammelantorille kuin kehitysmaissa. Se jatkaa suuntausta, jolloin punaisiin muovipurkkeihin istutetut puut ja muoviruoho tuotiin pääkadulle. Miten virastot sallivat? Taju puuttuu

